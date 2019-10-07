Son Dakika Haberleri: Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar yararına kahvaltı
Son Dakika Güncel Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar yararına kahvaltı

Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar yararına kahvaltı

1 saat önce

Sosyal medyada 'Kadının Gücü Antalya' platformu adı altında bir araya gelen kadınlar, sosyal sorumluluk projelerinin ilkini gerçekleştirdi.

Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar yararına kahvaltı, System.String[]

Sosyal medyada 'Kadının Gücü Antalya' platformu adı altında bir araya gelen kadınlar, sosyal sorumluluk projelerinin ilkini gerçekleştirdi. Kadının Gücü Antalya grubu tarafından Kültür mahallesinde bir kafede, Akdeniz Üniversitesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar yararına kahvaltı verildi. Katılımın yüksek olduğu kahvaltıda kura ile misafirlere farklı hediyeler takdim edildi.


Etkinlikler sürecek


Kahvaltıdan elde edilen geliri resmi makbuz karşılığında onkoloji hastası çocukların tedavisinde kullanacaklarını belirten Kadının Gücü Antalya platformu sözcüsü Deniz İşlek, "Yaklaşık 6 ay önce kurulduk. İlk etkinliğimizi çocuklara yönelik yapmak istedik. Çocuklar bizim geleceğimiz ve onlar için elimizden geleni yapacağız" dedi. İşlek, bundan sonra şehit aileleri ve LÖSEV yararına da etkinlik düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. Grubun moderatörlerinden Yeşim Cennet Yılmaz ise, kadın ve çocuğa dair her türlü çalışmanın içinde olacaklarını belirtti. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:28 Kaynak: İHA
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