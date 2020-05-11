Online bilim dergisi 'ScienceUP' yayın hayatına başladı - Son Dakika

Ulusal ve uluslararası mecralarda merak uyandıran konuları, bilimsel çalışmaları ve üst düzey içeriğiyle ses getireceği belirtilen ScienceUP dergisinin, online platformlarda ücretsiz erişime açık olacağı duyuruldu. Dergi, Türkçe-İngilizce olmak üzere iki dilde yayımlanacak.

Bilim-kültür-düşünce dergisi ScienceUp, ilk sayısıyla okurlarıyla buluştu. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar'ın Yayın Direktörlüğünde hazırlanan derginin yayın haklarının Maltepe Üniversitesi ve Karton Media'ya ait olduğu, derginin yayın yönetmenliğini ise Dr. Şükran Pakkan'ın yaptığı bildirildi. Dergi hakkında yapılan açıklamada, "ScienceUp, online (çevrimiçi) yayın platformlarında, dünyanın önde gelen online kütüphanelerinde, dijital yazılı kaynakların da içinde yer aldığı indekslerde ücretsiz olarak erişime açıldı. İlk sayıya özel olarak ise, derginin tüm içeriğine web sitesinden erişilebiliyor" ifadeleri yer aldı.

BU AY NELER VAR?

ScienceUp'ın bu ayki kapak başlığının 'Korona Çağı' olduğu ifade edilen açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Hem virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana yaşananlara ışık tutuyor hem de COVID-19'un tedavisiyle ilgili gelişmelerin geldiği son noktayı aktarıyor. Derginin ana sorusu ise şöyle: Koronadan sonra neler olacak? Bu soruya derginin ilk sayısına özel olarak; uluslararası ilişkiler ve siyaset alanında Prof. Dr. Hasan Ünal, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında Prof. Dr. Emre Alkin, tıp alanında Doç. Dr. David T. Thomas, yapay zeka alanında Dr. Şebnem Özdemir, liderler ve yönetim alanında Evrim Kuran, eğitim alanında ise Özgür Bolat yanıt verdi. Yazarların buluştuğu ortak nokta küresel anlamda zorlu bir sınav verildiği, ancak virüsün büyük bir kırılmaya yol açtığı. Peki bu kırılmalar günlük hayatı nasıl etkileyecek? Yanıtı, derginin "Korona-Gelecek" bölümünde yer alıyor. Ayrıca otomotiv, tekstil, sanayi ve turizm sektörlerinden lider isimler, Koronavirüs küresel salgını döneminde hangi alanda nasıl önlemler aldıklarını ve öngörülerini de ScienceUp ile paylaştı."

ÖZEL RÖPORTAJLAR, KONU VE KONUK YAZARLAR VAR

Açıklamada, ScienceUp'ın konuk yazarları ve özel röportajlarıyla da dikkat çektiğine vurgu yapılarak, "Astronomi: Uzayda bize yer var mı? Prof. Dr. Ersin Göğüş, neden "Varsa da, bizim için değil" diyor. Uluslararası hukuk: "Hukuk nasıl bir sınav veriyor ve bize yeni çağda nasıl yol gösterici olabilir" sorusuna Doç. Dr. Hasan Sınar, "Hemen şimdi küresel işbirliği!" diyor. Psikoloji: Yetenek çalışmalarıyla tanınan Dr. Bahar Eriş'e göre "üstün zekalı" kime denir? Ayrıca çok çalışmak neden daha kıymetli? Tarım: Organik sandıklarımız gerçekten organik mi? Gazeteci Gürkan Akgüneş, organik tartışmasını yazdı. Nöroloji: Cerrahi alanda yaptığı ameliyatlarla adından söz ettiren Nörolog Prof. Dr. Kemal Yücesoy, "Yakın gelecekte iyi çalışan bir beyni, cerrahi operasyonla sağlamak mümkün mü" arayışlarına sıcak bakıyor. Astroloji: 2020 yılında yaşanan krizi aralık ayında öngören ünlü astrolog Dinçer Güner, astrolojinin bilimsel bir çalışma alanı olarak kabul edilmemesine nasıl yanıt veriyor? Genetik: Kemoterapi tarihe mi karışıyor? Prof. Dr. Orhan Türken, genetik bilimindeki keşiflerin kanser tedavisindeki ilk sonuçlarını açıklıyor" denildi.

ScienceUp'a online dergilik uygulamalarından ve www.scienceup.online adresinden erişim sağlanabileceği duyuruldu.