Onur Air, Amerika'ya kargo taşıyor

Onur Air, filosundaki geniş gövdeli Airbus A330 tipi yolcu uçakları ile okyanus aşırı kargo taşımacılığına başladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Amerika'ya sağlık ekipmanı taşıyan Onur Air'in ilk uçağı bugün Türkiye saati ile 09.15'te New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na indi.

Koronavirüs salgını nedeniyle havacılık sektörüne getirilen seyahat yasakları hava yolları için yeni projelerin hayata geçirilmesine yol açtı. Bu dönemde filosundaki yolcu uçaklarını kargo taşımacılığı amaçlı değerlendiren Onur Air, Türkiye'den Amerika'ya kargo seferlerine başladı.

Şirketin geniş gövdeli ve çift koridorlu Airbus A330 tipi uçaklarıyla düzenlenen uçuşlarda sağlık kuruluşlarında kullanılmak üzerine üretilen tek kullanımlık önlükler taşınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği düzenlemeler sayesinde bu uçuşların gerçekleştirildiğini belirterek, "Başta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olmak üzere havacılığın bu krizden en az etkilenmesi için çaba gösteren tüm yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Göklerdeki 28'inci yılını kutlayan Türkiye'nin en köklü özel hava yollarından Onur Air, bu uçuşlar ile birlikte halihazırda yolcu taşımacılığı yapan hava yolları arasında Türkiye'den Amerika'ya sefer düzenleyen ilk ve tek özel hava şirketi yolu oldu.