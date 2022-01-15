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Opel'den yeni yıla özel araç fiyat teklifleri - Son Dakika

Opel'den yeni yıla özel araç fiyat teklifleri

15.01.2022 14:55
Opel'den yeni yıla özel araç fiyat teklifleri

Opel, ocak ayında 2021 ve 2022 model araçlarına özel olarak sunduğu ödeme seçenekleriyle ön plana çıkıyor.

Opel, ocak ayında 2021 ve 2022 model araçlarına özel olarak sunduğu ödeme seçenekleriyle ön plana çıkıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel, yeni yılın ilk ayında binek ve ticari araç modellerinde sunduğu uygun satın alma koşulları ve ödeme seçenekleriyle dikkati çekiyor.

Markanın yeni tasarım diline ve gelişmiş kullanım özelliklerine sahip modeli Crossland'e, 60 bin TL kredi için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Opel'in sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ilgi gören yeni modeli Mokka da 60 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuyor.

Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, ticari araç ürün ailesinde de ocak ayına özel faiz oranları ve uygun satın alma seçenekleri sunuyor.

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life, 371 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar, 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve sıfır faiz imkanıyla 2022 yılını yeni aracıyla karşılamak isteyenleri bekliyor.

Sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo ise 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanları ile işinin profesyonellerini Opel showroomlarına davet ediyor. Ayrıca, Combo Cargo'ya 292 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo 375 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 459 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar 75 bin TL kredi için 12 ay vade sıfır faiz imkanıyla dikkati çekiyor.

Konfor odaklı yenilikçi teknolojileri, özgün Alman tasarımı ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 563 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla alıcısını bekliyor ve 75 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

2021 modellerde de fırsatlar sunuluyor

Yeni yılda, yeni bir Opel sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar stoklarla sınırlı 2021 model ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Ocak ayına özel 2021 modellerde geçerli sıfır faizli kredi ve uygun fiyat avantajları bulunuyor. Bu kapsamda, Mokka'ya 75 bin TL kredi için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi olanaklarıyla sahip olunabiliyor.

Ocak ayında 2021 model ticari araç satın alacak olan müşterilerine 75 bin TL kredi için 12 ay sıfır faiz olanağı sunan Opel, Combo Life, Combo Cargo, Zafira Life, Vivaro City Van ve Vivaro Cargo modellerinde de sunduğu anahtar teslim fiyatlarıyla dikkati çekiyor.

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren 2021 model Combo Life, 356 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, sağlamlığı, çok yönlü kasası ve yüksek kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo ise 280 bin 900 TL'den satın alınabiliyor. Vivaro Cargo 360 bin 900 TL'den, Vivaro City Van 441 bin 900 TL'den, yeni Zafira Life 541 bin 900 TL'den başlayan fiyatlara sahip.

Opel, yeni yılda yeni kampanya olanaklarına ek olarak, birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle, yılın ilk ayında müşterilerini Opel showroomlarına davet ediyor.

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Türk Lirası, Tragger, Ocak, Opel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Opel'den yeni yıla özel araç fiyat teklifleri - Son Dakika
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