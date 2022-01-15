OPET Kadın Gücü Sohbetleri Cem Yılmaz ile devam ediyor - Son Dakika

OPET, gazeteci Rahşan Gülşan iş birliği ile YouTube kanalında hayata geçirdiği "Kadın Gücü Sohbetleri"nde, reklam yüzü Cem Yılmaz'ı ağırladı.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, OPET'in mesleğin cinsiyeti olmadığı anlayışını topluma yayma hedefiyle 2018 yılından bu yana yürüttüğü Kadın Gücü projesi kapsamında gerçekleşen "Rahşan Gülşan ile OPET Kadın Gücü Sohbetleri" serisinin 2'nci konuğu markanın yüzü, Cem Yılmaz oldu.

Sohbette Cem Yılmaz, OPET iş birliği ile hayata geçirdiği reklam filmlerinin toplumdaki marka algısına katkısına, yaşanan dönüşüme ve OPET ile güvene dayalı uyumlu iş birliğine değindi.

Açıklamada sohbetteki görüşlerine yer verilen Cem Yılmaz, reklam ve sinema filmlerinin yapımında kadınların ağırlıkta olduğu bir ekiple çalıştığını belirterek, hayatın her alanında kadınların gücüne olan inancına vurgu yaptı.

"Kadın Gücü Projesi", kadınların çalışma hayatının her alanında, fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde başarıyla var olabileceğini göstermek, bu konuda farkındalık oluşturmak, kadın istihdamı konusunda Türkiye'de köklü bir değişim yaratmak amacıyla 3 yıldan bu yana devam ediyor.

Gazeteci Rahşan Gülşan, Kadın Gücü Sohbetleri'nde, markanın insan odaklı yaklaşımı ile sunduğu, mutlu bir istasyon deneyimi vadeden hizmetlerine de yer veriyor.

Milli voleybolcu Eda Erdem ile başlayan "Rahşan Gülşan ile OPET Kadın Gücü Sohbetleri" her ay farklı bir konukla OPET Youtube hesabında yer almaya devam edecek.