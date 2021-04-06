OPET Tarihe Saygı Projesi "Bir Destandır Gelibolu" adıyla kitaba dönüştü

OPET'in, Çanakkale Savaşları'nın geçtiği yarımada ve köylerinde düzenleme, kalkınma ve rehabilitasyon çalışmalarını içeren "Tarihe Saygı Projesi"nin 15. yılında şimdiye kadar yapılan çalışmalar "Bir Destandır Gelibolu" adlı kitapta bir araya getirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, projenin 2006'da başladığı hatırlatılarak "Bir Destandır Gelibolu" adlı kitabın Arzu Karamani Pekin tarafından kaleme alındığı aktarıldı.

Proje kapsamında Alçıtepe, Seddülbahir, Bigalı, Kilitbahir, Kocadere, Behramlı, Küçük ve Büyük Anafarta köyleri ile Eceaabat ilçesindeki yenileme ve düzenleme çalışmalarının yanı sıra, 57. Alay Şehitliği, Akbaş Şehitliği, Tarihe Saygı Ortaokulu ve Çanakkale Şehitler Anıtı Mescit'inde gerçekleştirilen düzenlemeler fotoğraflarla anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, "Biz OPET olarak bu görev ve sorumluluklarımızın her zaman bilincinde olduk. Kurulduğumuz 1992'den bu yana sosyal sorumluluk projelerimizi oluştururken ülkemizin ihtiyaçlarını gözetiyoruz ve başladığımız her projeyi canla başla yürütüyoruz. 2006'da Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda başladığımız Tarihe Saygı Projesi, OPET'in bu topraklara bir saygı duruşudur. Aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.