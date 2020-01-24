Ordu ceren'in babası: bu acı asla unutulmayacak - Son Dakika

Ceren'in babası: Bu acı asla unutulmayacak

ORDU'da evinin önünde bıçaklanan üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), ölümünün 52'nci gününde anıldı. Genç kızın acılı babası Yılmaz Özdemir, 'Zamanla unutulur deme şansım yok. Bu acı asla unutulmayacak, biz ölene kadar unutma şansımız yok" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019'da meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, olayın ertesi günü kent merkezinde esnaf tarafından yakalanarak, kendisini polis otosuna bindiren 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'canavarca hisle kasten öldürme? suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Ceren Özdemir, ölümünün 52'nci gününde Ordu Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi'nde anıldı. Özdemir ailesi, kızlarının vefatı dolayısı ile Nizamettin Mahallesi'nde bulunan cemevinde, lokma dağıtımı ve anma programı düzenledi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda misafirlere, ikramlarda bulunuldu. Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan da anmaya katılarak, ailenin acısını paylaştı.

Anmada konuşan baba Yılmaz Özdemir, kendilerini bu acılı günlerinde yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, 'Gelen misafirlerimiz sağ olsunlar. Cenazeden beri bizi hiç bırakmadılar bugüne kadar. Eş, dost, akrabalarımız, dışarıdan il dışından gelen misafirlerimiz var. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar bize hep destek oldular' diye konuştu.

'İHMALLER İÇİN ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ'

Baba Özdemir, kızının ölümünde ihmal olup olmadığının araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da belirterek, 'Düşünüyorum. Mutlaka bir suçlu var bir yerde. Sadece o suçlu değil yani. O nasıl çıktı dışarı. Onu da bilmiyoruz yani. Ne şekilde ' Kaçmış da olsa burada mutlaka bir sorumlu olduğunu düşünüyorum. Onun için de bir dava açacağız. Ayrıca bir dava devam edecek. Bu tür vakaların yaşanmaması için belki bir örnek teşkil edecek. Yani bu tür caniler nasıl kaçabiliyor, nasıl müsaade ediyorlar bunlara, bunların sorumluları hakkında da mutlaka bir şeyler olacak? dedi.