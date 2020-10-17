Ordu'da bölünen atıl haldeki fındık bahçeleri birleştiriliyor

ORDU'da, miras yoluyla kardeşler arasında bölünen fındık bahçelerinin birleştirilmesi için çalışma başlatıldı. Pilot ilçe olarak belirlenen Perşembe'de 1000 dönüm işletme büyüklüklerinde toplu hale getirilen bahçelerde, uzman mühendis ve ziraatçılar gözetiminde yapılan üretimle verim ve kazanç artırılıyor.

Ordu'da, miras yoluyla kardeşler arasında bölünen fındık bahçeleriyle ilgilenemeyen gurbetçilerin, atıl durumdaki bahçelerini birleştirmek için proje hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projede, pilot ilçe olarak belirlenen Perşembe'de 1000 dönüm işletme büyüklüklerinde toplu hale getirilen bahçelerde uzman mühendis ve ziraatçılar gözetiminde yapılan üretimle verim ve kazanç artırılıyor.

'YENİ BİR ÇIĞIR AÇIYORUZ'Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler , parça veya atıl durumdaki bahçelerin 1000 dönüm büyüklüğünde birleştirildiğini söyleyerek, "Fındık bahçeleri hem miras yoluyla hem de aileler genişledikçe bahçelerdeki payları düşüyor. Dolayısıyla eskiden 30 veya 40 dönüm büyüklüğündeki bahçelere sahip olan aileler, fertlerin dağılmasıyla 3'e, 5'e ayrılmış oluyor. Bahçeler küçüldükçe de işletme değerleri düşüyor. Mesela Almanya 'daki, İstanbul 'daki aileler bahçelerindeki fındığı toplamak için gelmiyor. Gelse de çok ilgilenemiyor. Biz bunları 1000 dönüm işletme büyüklüklerinde toplu hale getiriyoruz. Başlarına da uzman mühendisler, ziraatçılar koyuyoruz. Dolayısıyla hem burada gelir artıyor hem de diğer ürünleri elde etme imkanı oluyor. Çünkü fındık bahçeleri yılda bir ay işletiliyor, 11 ay boş kalıyor. Bu bakımından bahçelerin birleştirilmesiyle yeni bir çığır açıyoruz" dedi.'VERİMİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Fındık bahçelerinin mera konumunda olduğunu belirten Başkan Güler, "Bu fındık bahçelerden ikinci, üçüncü ürünleri almak ve hayvancılığı geliştirmek mümkün. Otu, ete çevirmek mümkün. Bunları yaptığımız zaman aynı zamanda da atıklarından enerji elde edebiliriz. Zaten bunun yasası benim bakanlık yaptığım dönemde olmuştu. Dolayısıyla biz işin enerji boyutunu, ürün boyutuyla birlikte verimini de artırmaya çalışıyoruz. Çünkü başındaki uzman mühendisler 12 ay boyunca yaprakları, nem ve köklerin durumunu ele almış olacak. Fındık bahçesi sahipleri de buradan gelirlerini artıracaklar. Bu, kazan-kazan şeklinde olan bir çalışma. Bu hem Ordu'nun tarım gelirlerini ve fındık rekoltesini artıracak, hem de diğer ürünler için zenginlik sağlamış olacağız" diye konuştu.