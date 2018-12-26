Son Dakika Haberleri: Ordu'da Kar Nedeniyle 14 İlçede Okullar 1 Gün Tatil Edildi

Ordu'da Kar Nedeniyle 14 İlçede Okullar 1 Gün Tatil Edildi

1 saat önce

ORDU'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ordu'da Kar Nedeniyle 14 İlçede Okullar 1 Gün Tatil Edildi, System.String[]
ORDU'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Ordu'da gece yarısından itibaren başlayan yoğun kar yağışı yüksek ilçelerde etkili oldu. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının devam etmesi nedeniyle   Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde okulların bugün 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayıldığı ifade edildi.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:50 Kaynak: DHA

Akkuş, Ordu Valiliği, Ordu, Güncel
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