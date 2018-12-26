Ordu'da Kar Nedeniyle 14 İlçede Okullar 1 Gün Tatil Edildi
1 saat önce
ORDU'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.
ORDU'da yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ordu
'da gece yarısından itibaren başlayan yoğun kar yağışı yüksek ilçelerde etkili oldu. Ordu Valiliği
tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının devam etmesi nedeniyle Akkuş
, Aybastı
, Çamaş
, Çatalpınar
, Çaybaşı
, Gölköy
, Gürgentepe
, İkizce
, Kabadüz
, Kabataş
, Korgan
, Kumru
, Mesudiye
ve Ulubey
ilçelerinde okulların bugün 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerinin de 1 gün idari izinli sayıldığı ifade edildi.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:50 Kaynak: DHA
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