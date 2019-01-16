Son Dakika Haberleri: Organize Suç Örgütü Elebaşına Tutuklama

Organize Suç Örgütü Elebaşına Tutuklama

31 dakika önce

Organize suç örgütü elebaşısı Sedat Şahin'in, cinayet soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verildi.

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Organize suç örgütü elebaşısı Sedat Şahin'in, cinayet soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "yağma", "yağma amaçlı tehdit" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirmek" suçlarından tutuksuz yargılanan ve hakkındaki bir başka soruşturmadan tutuklu bulunan Sedat Şahin, 5 Kasım 2000'de Hasan Beğen'in öldürülmesine ilişkin soruşturma çerçevesinde, cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı tarafından sorgulanan Şahin, nöbetçi İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şahin'in "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:20 Kaynak: AA

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