Son Dakika Haberleri: Organlarıyla 5 hastaya umut oldu
Son Dakika Güncel Haber

Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

20 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 30 Haziranda meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki Davut Köse'nin organları nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu.

Organlarıyla 5 hastaya umut oldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 30 Haziranda meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki Davut Köse'nin organları nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu.
Elbistan ilçesinde 9 gün önce otomobiliyle aydınlatma direğine çarparak ağır yaralanan Köse'nin, tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti.
Hastane yetkililerinin görüştüğü Köse ailesinin organların bağışlanması için onay vermesi üzerine Köse'nin kalbi, ince bağırsak, karaciğer ve böbrekleri uzman hekimlerce alınarak organ bekleyen 5 hastaya nakledilmek üzere İstanbul, Malatya, Adana ve Gaziantep'e gönderildi.
Yaşanan kazadan dolayı duydukları üzüntüyü dile getiren hastane yetkilileri, organ bağışına göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı aileye teşekkür etti.
Bu arada, Köse'nin kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:08 Kaynak: AA
Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzman çavuş, otomobilde eşini vurdu, "Kazara oldu" dedi Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı BES'te nakit çekme olanağı geliyor AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: 2 bin euro manevi tazminat, bin euro mahkeme masrafı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 12:28:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Organlarıyla 5 hastaya umut oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]