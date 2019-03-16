Organlarıyla 5 Kişiye Işık Olan Süheyla Öğretmenin Adı Ölümsüzleşti
40 dakika önce
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ve organlarıyla 5 hastaya umut olan Süheyla Dobruca'nın adı belediye meclisince alınan kararla ölümsüzleşti.
Bursa
'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde trafik kazası sonrası hayatını kaybeden ve organlarıyla 5 hastaya umut olan Süheyla Dobruca
'nın adı belediye meclisince alınan kararla ölümsüzleşti.
İlçenin Nilüfer Hatun
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde görev yaparken 23 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği elim bir trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Süheyla Dobruca, yaptığı organ bağışı ile 5 hastaya ışık oldu. Süheyla öğretmenin adının bir sokağa verilmesini ailelerin sesine Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve meclis üyeleri ses verdi. Alınan karar sonrası 14 Eylül
İlkokulu yanında bulunan sokağa Süheyla Dobruca ismi verildi. Kendisi gibi öğretmen olan eşi Zekai Dobruca, eşinin isminin ölümsüzleştirilmesinden dolayı mutlu olduğunu ve organ bağışlamanın ne kadar yararlı olduğunu anlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:35 Kaynak: İHA
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