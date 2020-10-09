Orhangazi'de Azerbaycan'a destek için araçlarla konvoy oluşturuldu - Son Dakika

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek için konvoy düzenledi.

Orhangazi ilçesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki göstermek isteyen çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ve vatandaşlar, araçlarıyla Siteler bölgesinde toplandı.

Burada açıklama yapan İHH Orhangazi Şube Başkanı Faruk Uçan, Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerini vurarak savaş suçu işlediğini söyledi.

Daha sonra Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla ilçe turu atıldı.