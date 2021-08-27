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Orman yangınından etkilenen kırsaldaki vatandaşlara yönelik proje Adana'da tanıtıldı - Son Dakika

Orman yangınından etkilenen kırsaldaki vatandaşlara yönelik proje Adana'da tanıtıldı

27.08.2021 11:39
Orman yangınından etkilenen kırsaldaki vatandaşlara yönelik proje Adana'da tanıtıldı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, orman yangınlarında bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında zarar oluşan kırsaldaki vatandaşlara sürdürülebilir gelir kaynakları sağlamak için hazırlanan "Entegre tarımsal kalkınma projesi" Adana'da tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, orman yangınlarında bitkisel ve hayvansal üretim alanlarında zarar oluşan kırsaldaki vatandaşlara sürdürülebilir gelir kaynakları sağlamak için hazırlanan "Entegre tarımsal kalkınma projesi" Adana'da tanıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projenin tanıtımı için müdürlük binasında toplantı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Proje ve Yatırım Yönetimi Daire Başkanı Gökmen Batmaz, toplantıda, orman yangınlarından etkilenen bölgelerdeki yaraların sarılması ve mağdurlara sürdürülebilir gelir sağlanabilmesi için Bakanlığın kısa sürede saha çalışmasını tamamlayarak projeyi hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Ergin Çilali de Antalya ve Muğla'da sahada yaptıkları çalışmalarda 20-30 yıllık zeytin ağaçlarının yangında zarar gördüğünü tespit ettiklerini bildirerek, "Üreticiler bu ağaçları sökmek yerine, Bakanlığımızın 'Geleneksel zeytin bahçeleri rehabilitasyonu desteği' kapsamında uygun budama yaparak ağaçlarını hayatta tutmaya yönelebilir." ifadesini kullandı.

Çilali, yangın mağdurlarının 8-10 ay gibi kısa sürede tekrar gelir getirici tarımsal faaliyete dönebilmeleri için il ve ilçe müdürlükleri tarafından farklı konularda proje hazırlanacağını, bunların da değerlendirileceğini kaydetti.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin de kentteki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde hasar tespitlerini tamamladıklarını belirterek, "Bakanlığımız bu yanan bölgelerde kalıcı olarak yaraları sarmak için projeyi hayata geçiriyor. İlçelerimizden yangın mağduru vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak sürdürülebilir ve uygulanabilir projeler bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlık görevlileri, toplantının ardından yangından etkilenen Aladağ, İmamoğlu ve Kozan ilçelerini gezdi, vatandaşlara projeyi anlattı.

Orman yangınından etkilenen kırsaldaki vatandaşlara yönelik proje Adana'da tanıtıldı
Orman yangınından etkilenen kırsaldaki vatandaşlara yönelik proje Adana'da tanıtıldı
Orman yangınından etkilenen kırsaldaki vatandaşlara yönelik proje Adana'da tanıtıldı
Orman yangınından etkilenen kırsaldaki vatandaşlara yönelik proje Adana'da tanıtıldı
Orman yangınından etkilenen kırsaldaki vatandaşlara yönelik proje Adana'da tanıtıldı

Hisarcık, Yatırım, Tarım, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orman yangınından etkilenen kırsaldaki vatandaşlara yönelik proje Adana'da tanıtıldı - Son Dakika


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