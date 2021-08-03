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Son dakika haberleri: Orman yangınları çam balı üretiminin 40 yılını tehlikeye attı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Orman yangınları çam balı üretiminin 40 yılını tehlikeye attı

03.08.2021 13:47

Bir son dakika haberine göre Orman yangınları çam balı üretiminin 40 yılını tehlikeye attı Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: "585 TL'nin altında satılacak bir teneke bal, Türkiye arıcılığını bitirir" Trakya 17. Geleneksel Bal Maliyetleri Olağan Toplantısı gerçekleştirildi.

Orman yangınları çam balı üretiminin 40 yılını tehlikeye attı

Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: "585 TL'nin altında satılacak bir teneke bal, Türkiye arıcılığını bitirir"

TEKİRDAĞ - Trakya 17. Geleneksel Bal Maliyetleri Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Ayçiçeği balı maliyeti konusunda yapılan açıklamalarda, 585 liranın altında satılacak bir teneke balın üreticiyi zarar uğratılacağı vurgusu yapılırken, dolayısıyla üreticilerin 585 liranın altında bal satmamaları önerisinde bulunuldu. Ayrıca toplantıda açıklamada bulunan Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği Başkanı Şahin, meydana gelen orman yangınlarının Türkiye Arıcılığının 35-40 yıllık Çam Balı üretimini tehlikeye düşürdüğünü de aktardı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesinde düzenlenen Trakya 17. Geleneksel Bal Maliyetleri Olağan Toplantısına Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan ve çok sayıda arı Yetiştiricileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantı, konuşmalarla devam etti. Toplantıda üretilen balların maliyeti, sahte bal konusu ve orman yangınlarının arı yetiştiriciliği üzerindeki etkileri konuşuldu.

"Tenekesini 585 liranın altında satmayın" uyarısı

Toplantıda konuşan Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Şimdi bizim maliyetlerimiz, 2021 yılında hesap ettiğimiz zaman, maliyetlerimiz 22 lira 40 kuruş. 1 kilogram balın maliyeti. Bir arıcı 17 kilogram bal üretirse bir arıcı, 22 lira 40 kuruş. Bir de bal üretemediğin zaman özellikle yangınların, sellerin ve felaketlerin olduğu bir dönemde üretici gerçekten çok perişan. Üreticiye bir teneke bal, 26 buçuk kiloluk bir teneke balın maliyeti 585 lira. 585 liranın altında satılacak bir bal, Türkiye arıcılığını bitirir. Biz hoşgörülü bir toplumuz, altını çizerek söylüyorum. Ülkenin geçtiği ekonomik şartlarda bile maliyetin altından arıcıdan bal alınmamalı. Siz maliyetinde altından tenekesini 500 liradan 3 ay vadeli bal alarak, arıcıyı yaşatamazsınız. Bir arıcılık işletmesinin bir yıllık gideri, sadece bankalardan kullandığı gider 100 milyon lira. Bu adamı öldürüyorsunuz. Bu adamı yaşatmanız lazım. Dolayısıyla bizim 585 liranın altında satılacak bir bal zarar yazar. Biz bunun üstünden fiyat istiyoruz" dedi.

Sahte ballar yakalanacak

Şahin açıklamasından devamında, "Sahte bal konusuna gelince, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığımızın TAGEM ile 2018 yılından bu yana yaptığımız bir çalışmamız var. Sahte bal çoğunlukçudur. Nişasta bazlı şekerler var. Pancar şekeri var. Birde bizim enzimlerle yani şekerleri parçalayarak, enzimlerle yapılan sahte ballar var. Biz bunların validasyonunu yaptık mı? Yani nasıl tespit edeceğiz. Türkiye Arıcılar Birliği olarak, yapılan bu çalışmalar valide edilmek üzeredir. Valide edildikten sonra yani özdeşleştirildikten sonra artık bu sahte ürünlerde yakalanabilecektir" diye konuştu.

Çalışmalar yapılmazsa çam balı hayal olacak

Orman yangınlarının bal üzerindeki etkisine yönelikte konuşan Şahin, "Orman yangını olduğu yerlerde, özellikle çam balının üretim alanlarının olduğu yerlerdir. Arıcılarımız Anadolu'dan buraya henüz dönüş yapmadı. Ağustos'un 15-20'sinden sonra gideceklerdi. Şuanda arıcılarımız Anadolu'da. Yani 4-5 bin kovan yangınlarda yanmış olabilir. Daha tespitler yapılmadı. Afaki rakamlar vermek uygun değil. Tarım ve Orman Bakanlığımızın İl Müdürlükleri tespit çalışmaları yaptıktan sonra bu ortaya çıkacaktır. Ancak şunun altını da çizmemiz gerekiyor. Burada arıcılarımızın evleri yandı. Afaki konuşuyorum ama burada 20-40 bin hektarlık bal ormanları yandı. Yani 30-40 bin hektarlık bal ormanında biz 20 bin ton bal üretiyorduk. Bu bal üretilemeyecek. Bununla ilgili iyi bir eylem planı yapılmalı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın birlikleri de yanlarına alarak ciddi bir çalışma yapması lazım. Biz bu çalışmaları yapmazsak Türkiye Arıcılığının 35-40 yıllık Çam Balı hayal olmuş durumunda" diyerek açıklamasını noktaladı.

Son dakika haberleri: Orman yangınları çam balı üretiminin 40 yılını tehlikeye attı
Son dakika haberleri: Orman yangınları çam balı üretiminin 40 yılını tehlikeye attı
Son dakika haberleri: Orman yangınları çam balı üretiminin 40 yılını tehlikeye attı
Son dakika haberleri: Orman yangınları çam balı üretiminin 40 yılını tehlikeye attı
Son dakika haberleri: Orman yangınları çam balı üretiminin 40 yılını tehlikeye attı
Son dakika haberleri: Orman yangınları çam balı üretiminin 40 yılını tehlikeye attı
Son dakika haberleri: Orman yangınları çam balı üretiminin 40 yılını tehlikeye attı

Trakya Bölgesi, Ziya Şahin, Tekirdağ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Orman yangınları çam balı üretiminin 40 yılını tehlikeye attı - Son Dakika Ekonomi


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