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Ormancılıkta yeni dönem E-satış

45 dakika önce

Orman Genel Müdürlüğü tarafından sanal ortamda oduna dayalı orman ürünlerinin satılmasıyla ilgili başlatılan 'E-satış' uygulaması, pilot bölge olarak belirlenen Eskişehir'de ilk defa gerçekleştirildi.

Ormancılıkta yeni dönem E-satış, System.String[]

Orman Genel Müdürlüğü tarafından sanal ortamda oduna dayalı orman ürünlerinin satılmasıyla ilgili başlatılan 'E-satış' uygulaması, pilot bölge olarak belirlenen Eskişehir'de ilk defa gerçekleştirildi.


Bilişim teknolojileriyle birlikte elektronik satış uygulamaları da gün geçtikçe gelişiyor. Bu kapsamda teknolojiyi yakından takip eden Orman Genel Müdürlüğü, oduna dayalı orman ürünü ihalelerinde pilot işletmelerden başlayarak elektronik satışa geçme kararı aldı. Pilot işletme olarak seçilen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü, Türkiye de ilk defa dikili ağaç satışını e-satış sistemi üzerinden gerçekleştirdi. Çatacık Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan e-satışa internet üzerinden 4 firma teklif verdi. İkisi Eskişehir, diğerleri Kastamonu ve Kütahya'da yerleşik olan firmalar, ürünleri almak için kıyasıya yarıştılar. 13 partiden oluşan 2 bin 720 metreküplük dikili emvalin, bin 938 metreküplük kısmı satıldı. İlk uygulama olduğu için alıcı ve satıcıların heyecanlı olduğu gözlenirken sistemin işleyişi de ilk defa test edilmiş oldu. Yapılan uygulamayı Orman Bölge Müdür Yardımcısı İsmet Kıraç, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Ramazan Yöntem ve İşletme Müdürü Erdal Doğan sanal ortamda takip ettiler. - ESKİŞEHİR

Orman Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:31 Kaynak: İHA
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