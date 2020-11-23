Ormanın içindeki gizli Cennet - Son Dakika

Ormanın içindeki gizli Cennet

23.11.2020 10:38

Son yıllarda doğası ile tüm Türkiye'nin ilgisini çeken Düzce'de bulunan Aydınpınar Şelalesi 4 mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Son yıllarda doğası ile tüm Türkiye'nin ilgisini çeken Düzce'de bulunan Aydınpınar Şelalesi 4 mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Özellikle Marmara Bölgesi'nde şehrin yoğunluğundan sıkılan vatandaşlar haftasonu Düzce'ye geliyor. İstanbul, Ankara, Bursa gibi illerden yerli turistleri ağırlayan Düzce'nin ormanları içindeki yüzlerce gizli güzelliği barındırıyor. Aydınpınar köyünde bulunan ve arka arkaya dökülen 5 şelaleden oluşan Aydınpınar Şelaleleri, 4 mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Korona virüs salgını sebebiyle kalabalıktan uzak, doğa ile iç içe geçirmek isteyenlerin buluşma noktası olan Aydınpınar Şelaleleri'nde yürüyüş parkuru da bulunuyor. Bölgede Gürgen, meşe, kestane gibi karışık orman ağaçları arasında foto safari, çadır kampı ve trekking gibi aktiviteler de yapılabiliyor. Eskişehir'de öğretmenlik yapan hafta sonu tatilini Düzce'de geçiren Esra Çetin, " Aydınpınar Şelalelerine ilk defa geliyorum. Düzce'yi ben zaten çok seviyorum. Daha önce diğer şelaleleri görmüştüm. Pürenli yaylasına çıktım orayı da çok beğendim. Burası da gizli bir cennet. Burada olmak çok güzel. Burayı elbette arkadaşlarıma öneririm. Güzel Türkiye'mizin güzel alanlarını herkes görmesini beklerim. Son bahar renkleri zaten muhteşem İnsanı sarhoş ediyor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL DOĞASI HARİKA"

Daha önce birkaç Aydınpınar Şelalelerine gelen Gamze Osanmaz, "Buraya daha önce birkaç kez geldik. Sonbaharda özellikle buralar çok güzel. O yüzden buraya geldik. Pandemiden dolayı açık alanda hava alalım diye geldik. Çok güzel doğası harika. Aydınpınar Şelalelerinin kısa bir yürüyüş parkuru var. Daha sonra karşısına şelaleler çıkıyor. Özellikle çocuklu aileler için büyük bir avantaj burası. Çünkü yürüyüş parkuru çok uzun değil. Yorulmuyor insan" ifadelerini kullandı.

Enes Bektaş-Ali Yıldız/İHA)

Ormanın içindeki gizli Cennet
Ormanın içindeki gizli Cennet
Ormanın içindeki gizli Cennet
Ormanın içindeki gizli Cennet
Ormanın içindeki gizli Cennet
Ormanın içindeki gizli Cennet
Ormanın içindeki gizli Cennet
Ormanın içindeki gizli Cennet
Ormanın içindeki gizli Cennet

Marmara Bölgesi, İstanbul, Türkiye, Düzce, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ormanın içindeki gizli Cennet - Son Dakika Magazin


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