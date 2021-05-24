Ormanlı Belediye Meclisi İsrail'i kınadı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Meclis Grubu, ortak bir deklarasyon yayınlayarak İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü zulmü kınadı.

Ormanlı Belediyesi Mayıs ayı olağan toplantısı 20 ve 21. maddeleri gereğince Belediye Başkanı Bayram Başol başkanlığında Belediye Hizmet binasında toplandı.

Belediye Meclisi AK Parti ve MHP Grubu, ortak bir deklarasyon yayınlayarak İsrail'i kınadı. Meclis üyeleri adına açıklamada bulunan Başkan Başol, İsrail'in her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da Filistin halkına zulüm yaptığını, Filistin halkının mücadelesini savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti ve MHP Grubu'nun ortak bildirisinde şu görüşlere yer verildi:

"Terör devleti İsrail, çocukları kadınları dünyanın gözü önünde şehit ediyor. Bu durum hakikaten vicdanları yakıyor ama dünyanın vicdanlarını yakmıyor. Tepki gösteren de maalesef Müslüman aleminden pek tepki yok sadece Türkiye'den var. Türkiye her zaman olduğu gibi Filistin'e sahip çıkıyor. Acı çeken bütün Müslüman topluluklarına yardımcı olmaya çalışıyor.

İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in saldırıların durdurulması için uluslararası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Filistin topraklarında işlenen bu suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumluluklarının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanı geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatlar insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Belediye Meclisimizin MHP ve AK Partili Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmü kınıyor, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlı mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz."

Karara Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Bayram Başol, Üyeler Zikri Akman, Riza Üstün, Niyazi Kalaycı, Nihat Cebeci, Serkan Yılmaz, Recep Ceylan, Abdullah Cebeci, Halil Kılıç ve Selahattin Kılıç imza attı. - ZONGULDAK