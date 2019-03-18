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Orta Anadolu Masterler Federasyonu Ligi'nde Final Haftası

38 dakika önce

Orta Anadolu Masterler Federasyonu (OAMF), Lig 23-24 Mart'ta Niğde'de yapılacak "final maçları" ile sezonu tamamlayacak.

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Orta Anadolu Masterler Federasyonu (OAMF), Lig 23-24 Mart'ta Niğde'de yapılacak "final maçları" ile sezonu tamamlayacak.

12 takımın katılımı ile oynanan OAMF Liginde, puan sıralamasında ilk ikiye kalan, A Grubunda Adana Güneşi ve Ceyhan Masterler, B Grubunda ise Mersin Karacailyas ve Erciyes Masterler final müsabakalarına katılmayı hak kazandı. 23-24 Mart'ta oynanacak final müsabakalarıyla OAMF şampiyonu ve Türkiye şampiyonasına gidecek takımlar belirlenecek.

OAMF Genel Sekreteri ve Adana Güneşi'nin Başkanı Ramazan Çakır, liglerine ve final grubuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "OAMF ligimiz, bu sene de olabildiğince dostluk ve centilmence (fair-play) geçen maçlarla oynandı. Artık final grubuyla ligimizi taçlandıracağız. Ligin bu denli kaliteli geçmesine neden, federasyonumuzun organizasyon tecrübesi ve takım yöneticilerimizin ligimize koyduğu önemli katkılardır" dedi.

OAMF Başkanı Rıdvan Şirvani de, "Son yıllarda yaptığımız finaller Adana Çukurova Üniversitesi sahasında Mersin'de yapıldı. Bu yıl ise Niğde'de yapılacak final maçları, bir şenlik içinde gerçekleştirilecek. Türkiye'de masterler futbolunun en kaliteli oynandığı bir ligin, federasyonun başında olmak, gurur verici. Uzun yıllardır bu liglerin organizasyonunda yer alıyorum. Yönetim kurulu ekibim ve federasyonumuza katkı koyan takımlarımızla olabildiğince uyum içinde olmamız, kurumsal çalışmalara önem vermemiz, federasyondaki başarımıza yansımaktadır" diye konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:53 Kaynak: İHA

Spor
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