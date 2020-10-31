Orta Doğu kahve pazarında etkin Türk firmasından spora önemli katkı

Gaziantep merkezli Altunkaya Şirketler Grubu, Mahmood Coffee markasıyla Orta Doğu pazarında önemli bir başarı elde ederken, sosyal sorumluluk alanında da 4 Süper Lig ekibi ile bir Kadınlar 1. Ligi takımına sponsorluk desteği veriyor.

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, grup olarak gıda, içecek, sağlık ürünleri, ambalaj, tarım, hayvancılık ile enerji sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini ve Türkiye genelinde yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Grup bünyesindeki markalardan Mahmood Coffee'nin Orta Doğu ve Türkiye'de sektörün en önemli aktörleri arasında olduğuna dikkati çeken Altunkaya, şöyle devam etti:

"Üretim kapasitesi ve kalitesiyle dünya standartlarında entegre bir tesis olan fabrikamızda teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek kapasite ve verimliliği sürekli artırıyoruz. Mahmood Coffee, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden ürettiği ürünlerle yerli mühendis ve üretim gücünü Türkiye'ye hizmet için sunuyor. Mahmood Coffee, bugüne kadar özellikle Orta Doğu pazarında büyüyerek bir dünya markası haline geldi. Mahmood Coffee, bu yükselişini Türkiye hazır kahve pazarında da yakalayarak sektörün önemli oyuncularından biri konumuna geldi."

Altunkaya, Mahmood Coffee'nin yanı sıra çay sektöründe Mahmood Tea, bebek bezi alanında Confy, gıda sektöründe Altunsa ve Mahmood Rice başta olmak üzere birbirinden değerli 10'un üzerinde ihracat markalarının bulunduğunu kaydederek, söz konusu markaların kendi sektöründe liderler arasında yer aldığını dile getirdi.

"Bizler, insanlarımızın yanında yer almak zorundayız"

Altunkaya, grup olarak sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Yaşadığımız bu güzel ülkenin gelişmesi ve kalkınması için iş dünyası olarak elbette sadece üretim, istihdam ve ihracat yapmak yeterli değil. Bizler bu ülkenin insanlarına da dokunmak, sosyal sorumluluk projelerimizle eğitim, spor ve diğer alanlarda insanlarımızın yanında yer almak zorundayız." dedi.

Bu kapsamda amatör ve profesyonel liglerde mücadele eden takımlara destek vermenin önemli olduğunu vurgulayan Altunkaya, Mahmood Coffee markasıyla Türk sporuna destek verdiklerini bildirdi.

Sporun birleştirici gücüne her zaman inandıklarını dile getiren Altunkaya, şöyle konuştu:

"Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve Ankaragücü futbol takımlarına sırt forma sponsoru, Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımına ise göğüs forma sponsoru olduk. Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden ALG Spor'a da forma sponsoru olarak destek veriyoruz. Markamızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türk futboluna destek vermeye devam edeceğiz."