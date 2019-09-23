"Orta Doğu'nun huzura kavuşması terör örgütlerinin varlığının bitmesi demek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Oraların (Orta Doğu) huzura kavuşması demek, içeride ve sınırımızın yanında PKK/YPG ve DEAŞ varlığının bitmesi demek, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını katlaması demektir. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Bunun için yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz ve bu noktada kamuoyu desteğine de inanıyoruz." dedi.

Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde düzenlenen "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı"nda, 15 Temmuz'dan sonra jandarmada sayının yanı sıra profesyonelleşme oranında da artış yaşandığını söyledi.

Jandarmada, 2016 sonu itibarıyla yüzde 57 profesyonelleşme oranına ulaşıldığını belirten Soylu, bugün profesyonelleşme oranının yüzde 82, 2021 yılı için profesyonelleşme hedefinin yüzde 84, personel sayısındaki hedeflerinin ise 163 bin 220 olduğunu kaydetti.

Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığında yüzde 97,5 olan profesyonelleşme oranının yıl sonu itibarıyla terhis olacak erlerle yüzde 100 olmasını beklediklerini anlattı.

"Siber güvenlik alanına ciddi yatırım yaptık"

FETÖ'nün en büyük ihanet alanlarından birisinin siber güvenlik alanı olduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın 2017 başında merkez ve 67 ilde toplam bin 100 personelimiz vardı. Bu alana ciddi bir yatırım yaptık. Hem ekipman hem nitelikli personel alımlarımız oldu. Bugün 79 il ve merkez personelimizle beraber toplam 2 bin 500 personelimiz var. Her birinin yetkinliği çok üst noktada. 15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam ele geçen 2 milyon 59 bin dijital materyalin 1 milyon 797 bini incelenmiş durumdadır. FETÖ meselesi ve davaları ilk başladığında bize '400 bin materyal var elimizde bunu bitirin FETÖ'nün bütün davalarını çözmüş olacağız' dediler. Ancak takdir edersiniz ki birbiri içerisine girmiş bir Matruşka'dan böyle bir şey çıkması da çok doğaldır, bundan sonrası da çıkması doğaldır."

Çocuk istismarından ödeme sistemi dolandırıcılıklarına kadar pek çok başlıkta sıkı takiplerinin olduğunu, özellikle yasa dışı bahisle ilgili son zamanlarda ciddi adımların atıldığını vurgulayan Soylu, "Sadece 14-20 Eylül tarihlerinde Siber Dairemiz tarafından çeşitli suçlardan 9 ilde 13 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, 33 gözaltı, 91 yakalama, 28 adli kontrol ve 28 tutuklama gerçekleştirilmiştir." dedi.

"Herkesin içeride terörün bitirilmesine odaklanması lazım"

Orta Doğu'da istikrara, içeride de terörün bitirilmesine odaklanılması gerektiğini ifade eden Soylu, dün Siirt'te 7 teröristin etkisiz hale getirildiğine, Herekol'daki çok büyük cephaneliklerinin de imha edildiğine dikkati çekti.

Bir yıl takip edilen 7-8 kişilik grubun bir aksaklıkla kaybedildiğini söyleyen Soylu, şunları söyledi:

"Ondan sonra arkadaşlarımız inat ettiler, yarısını yakalayıverdiler. Bugün sabah Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar azımsanacak rakamlar değildir. Sadece teröristin mevcudiyetini sınırlarımız içerisinde düşürmüyor, başka bir iş daha yapıyor. Devletin gücünü, kudretini, kabiliyetini, hukuku, kanunu, demokrasiyi ve anayasayı ortaya koyuyor. Aynı zamanda onların hareket kabiliyetlerinin bizim topraklarda olamayacağını sadece onlara değil bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz."

"Bizim Orta Doğu'da ne işimiz var." gibi yaklaşımların, baştan savma ve popülist ifadeler olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Ne bilimsel ne kültürel ne de güvenlik stratejisi anlamında bu ifadelerin herhangi bir tutarlılığı yoktur ve tepeden tırnağa yanlış bir ifadedir. Başkaları 9 bin kilometre öteden gelecek Amerika, oralarda bir şeyler yapmaya çalışırken bize sırtımızı dönme aklını verenler, beni bağışlayın akıldan yoksundurlar. Bunun akılla, mantıkla, siyasetle, izah edilecek bir tarafı söz konusu değildir. Oraların huzura kavuşması demek, içeride ve sınırımızın yanında PKK/YPG ve DEAŞ varlığının bitmesi demek, Türkiye'nin gelişmesini ve kalkınmasını katlaması demektir. Biz meseleye böyle bakıyoruz. Bunun için yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz ve bu noktada kamuoyu desteğine de inanıyoruz."

Jandarma ve polis arasında, özellikle kolluk noktasında önemli bir iş birliğini gerçekleştireceklerine işaret eden Soylu, "Türkiye'nin çok ihtiyacı olan, hem insan kaynağı hem de özellikle giderler açısından çok ciddi tasarruf sağlayacağımız bir iş birliğinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

(Bitti)