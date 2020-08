Orta Karadeniz'de Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim - Son Dakika

Samsun, Sinop, Tokat, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Samsun'da Vali Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de katıldığı denetimde, vatandaşlar ve esnaf sosyal mesafe ve maske takma kuralına karşı uyarıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protokol üyeleri buradan Büyük Cami'ye kadar yürüyerek güzergahtaki esnafı ziyaret etti, salgın konusunda vatandaşlara hatırlatmalarda bulunuldu.

Araçlı ekipler anons yaptı, yaya ekipler ise broşürler dağıttı.

Denetimler sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, denetimlerin sık sık yapıldığını ancak İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bugünden başlamak üzere 10 gün sürecek topyekun bir denetim başlatıldığını aktardı.

Dağlı, koronavirüsle mücadelede kurallara uyulmasının önemine vurgu yaparak, "Maske olmazsa olmazımız. Ayrıca sosyal mesafeye ve el hijyenine mutlaka uymamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum." dedi.

Bazı illerde vaka sayılarında artış yaşandığına işaret eden Vali Dağlı, şunları dile getirdi:

"İnşallah bu badireyi en az zaiyatla, en az zararla atlatacağız. Halkımızın bize verdiği destek bu manada çok önemli. Bu destek de kurallara en iyi şekilde uymakla olacak. Süreci yakından takip ediyoruz. Günlük filyasyon çalışmaları devam ediyor. Karantinaya alınanlar evlerinde, hastanede olması gerekenler hastanelerde yoğun bakımlarda bakılıyor. Karantinada olanların kesinlikle evlerinden çıkmaması gerekiyor. Bunların takibini değişik yöntemlerle yapıyoruz."

Mevsimlik tarım işçilerinin testlerden geçirildiğini aktaran Dağlı, bununla ilgili özellikle bölgeye gelen fındık işçilerinin takip edildiğini belirtti.

Dağlı, Samsun'da sağlık altyapısının güçlü olduğunu ifade ederek, "Önemli olan bizim kurallara uymamız. Kurullara uymazsak Allah korusun, sayılarda artış olur sıkıntı da yaşar duruma geliriz. Ama şu anda böyle bir durumumuz yok kesinlikle. Bizim hastane ortamımız, yoğun bakım sayımız ve yatak sayımızla ilgili hiçbir sorunumuz yok." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise salgınla mücadele kurallarının hayatın bir parçası haline geldiğini belirterek, "Hep birlikte bu süreci yönetmemiz gerekiyor. Gayretimiz bu yönde. Hastalık tamamen kurallara uyulduğunda ortadan kalkacak bir şey. Önemli olan bu bilinci, farkındalığı geliştirmek." dedi.

Sinop

Sinop'ta da pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgiler verildi.

Karaömeroğlu, gazetecilere, "mutlu şehri sağlıklı şehir" yapmak adına denetimlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Sinoplu vatandaşların kurallara büyük ölçüde uyduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, "Genel anlamda ilimizde tablo iyi durumda. Ancak daha iyi olması için denetimleri artırarak sürdüreceğiz. Özellikle plajlara yönelik geçen hafta itibarıyla denetimler yaptık. Şimdi metrekareye göre sayı sınırlaması getireceğiz. Mutlu şehri sağlıklı şehir yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Tokat

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Tokat'ta pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Vali Vekili Mehmet Gödekmerdan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgiler verildi.

Polis ekipleri, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda anonslarla vatandaşları uyardı.

Çorum

Çorum'da da kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gazi ve Bahabey caddelerinde katıldığı denetimlerde, işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.

İşletmeci, çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet eden Aşgın, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Maske takan vatandaşlara teşekkür eden Aşgın, takmayan vatandaşları uyardı.

Aşgın, denetimin ardından gazetecilere Çorum'da vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduklarını gördüğünü söyledi.

Çorum'da 11 Mart'tan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yoğun mücadele verildiğini belirten Aşgın, "Bütün kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve basınımızla güzel bir sınav verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Son dönemde Çorum'da vaka sayılarında artış yaşandığını aktaran Aşgın, "Haziran ayında yasakların gevşetilmesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de vaka sayıları artmaya başladı. Zabıta ekiplerimiz 7 gün 24 saat denetim yapıyor. Bugün ben de bizzat katıldım. Büyük oranda, neredeyse hemşehrilerimizin tamamının kurallara uyduğunu gördük. Bu bizi son derece mutlu etti." diye konuştu.

Vatandaşların maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uymasıyla virüsün ortadan kalkacağının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Bu dönemin klişe sözü 'maske, mesafe, hijyen.' Bu üçü olursa problem yok ama olmazsa Allah korusun koronavirüs belası toplumu sarmaya devam eder. Vatandaşlarımız sokağa çıkarken, park ve bahçelerde, çalışırken mutlaka maske taksın. 1,5 metre sosyal mesafeye mutlaka dikkat edilmeli. Biz şehir olarak da millet olarak da çok temiziz. Temizliğe zaten dikkat ediyoruz ama biraz daha özen göstererek Allah'ın izniyle bu belayı hep birlikte geride bırakacağımıza inanıyorum."

Kastamonu

Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğu'nun da katıldığı denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Vali Çakır, gazetecilere, Kastamonu'nun bayram öncesi yoğun bir şekilde göç aldığını söyledi.

Buna bağlı olarak hafta sonu vakalarda ciddi bir artış yaşandığını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Ama dün ve bugün kontrollü bir şekilde aşağı doğru bir eğilim söz konusu. Bununla alakalı özellikle hafta sonları virüsün en yoğun yayılım gösterdiği düğün törenleri, nikah törenleri, taziye evlerinde yoğun bir denetim icra ettik. Vatandaşlarımız da sağ olsunlar bizlere son derece yardımcı oldular. Özellikle son 10 günde düğünlerimiz de de ciddi anlamda derlenme toparlanma meydana geldi. Düğünlerle ilgili de daha önceki konuşmamda 'gerekiyorsa' diye bir ifade kullanmıştım ama şu an o noktada değiliz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Şu anki çizgimiz kontrollü aşamaya geldi, aşağı doğru indirme aşamasındayız. Ama bu kontrolden çıkarsa daha önce de ifade ettiğim gibi her konuda farklı kararlar gündemimize gelecektir. Ama şu an için böyle bir karar gündemimizde yok."

Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Vali Masatlı, denetimlerde esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları noktasında uyardı.

Kovid-19 ile mücadeleyi kararlılıkla yürüttüklerini belirten Masatlı, "Geçen hafta başladığımız yoğun denetimlerimize devam ediyoruz. Yapılan denetimlerin amacı, esnafımıza, vatandaşımıza ve muhataplarımıza ceza yazmak değil, konunun gündemde kalması ve farkındalık oluşturmak." ifadesini kullandı.

Masatlı'ya, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz ve diğer yetkililer eşlik etti.