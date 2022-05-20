Ortaca'da fırtına etkili oldu - Son Dakika
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Ortaca'da fırtına etkili oldu

20.05.2022 00:46
Ortaca'da fırtına etkili oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç ve aydınlatma direği devrildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç ve aydınlatma direği devrildi.

Terzialiler Mahallesi Akasyalar Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki 48 NC 611 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilin üzerindeki ağaç çevredekilerin yardımıyla kaldırıldı, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ayrıca Cumhuriyet Meydanı'ndaki aydınlatma direği, belediyece asılmış 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı afişinin ağırlığına rüzgar nedeniyle dayanamayarak devrildi.

Devrilen direk alınan önlemlerin ardından ekiplerce kaldırıldı.

Ortaca'da fırtına etkili oldu
Ortaca'da fırtına etkili oldu
Ortaca'da fırtına etkili oldu
Ortaca'da fırtına etkili oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fırtına, Ortaca, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaca'da fırtına etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ortaca'da fırtına etkili oldu - Son Dakika
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