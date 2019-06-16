Ortak yayının yapılacağı lütfü kırdar çevresinde önlemler
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/AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:29 Kaynak: DHA
/ AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
'nun ortak yayın yapacağı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi
'nde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kongre merkezi ve çevresi araç ve yaya girişine kapatıldı. Ortak yayının yapılacağı kongre merkezi içindeki stüdyoda ise saatler öncesinden bomba araması ve genel temizlik çalışmaları yapıldı. Kongre merkezinin bahçesine ise yayını takip edecek gazeteciler için dev ekran ve basın çadırı kuruldu. Her iki adayın da 20.00 sularında Lütfü Kırdar
Kongre Merkezi'ne gelmesi bekleniyor. Programın yapılacağı kongre merkezi havadan da görüntülendi.
- İstanbul
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