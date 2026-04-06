“Örümcek Adamları” iş başında

Son yıllarda Aydın'da dağlık alanlarda sıkça dikilip yetiştirilmeye başlanan çam fıstığı hem çiftçilerin hem de çalışanların yüzünü güldürüyor. Toptan olarak kilosu 3 bin TL'den satılan fıstık çamlarının bir tek kozalağı bile altın değerinde olurken yaklaşık 30-35 metre yüksekliğe sahip çam ağaçlarının tepesinde bulunan kozalakları toplamak da oldukça zor ve tehlikeli. İşçilerin maharetli bir şekilde metrelerce yükseklikteki ağaçlara tırmanışları ise görenleri şaşırtıyor. Adeta bir komando gibi ağaçlara rahat bir şekilde çıkan ve üzerinde gezinen işçiler, tehlikeli olsa da işini severek yapıyor.

Özellikle Koçarlı ilçesine bağlı köylerde yaygın olarak üretilen çam fıstığının ülke ekonomisine kazandırılması için metrelerce yükseklikteki çam ağaçlarına tırmanan toplama işçileri günlük 3 bin 500 TL yevmiye ile çalışıyor. Oldukça tehlikeli olan kozalak düşürme işlerinde adeta ölüme meydan okuyan erkek işçiler, alıştıkları için ağaca tırmanmanın ve metrelerce yükseklikteki ağaçların tepesinde çalışmanın zor olmadığını belirttiler. Ağaçtan kozalak düşürme işlemi sırasında düşenlerin büyük çoğunluğunun hayatını kaybettiğini ifade eden işçiler ekmek parası için yine de bu işi yaptıklarını söylediler.

"TEHLİKELİ OLDUĞU İÇİN İŞÇİSİ AZ"

‘Künar komandosu' olarak bilinen işçilerden Salih Narıncalı, çocukluğundan beri bu işle uğraştığını ifade ederek "Çocukluğumdan beri ağaca tırmanıyorum, çalışıyorum. İşimiz bu. Çengel olduğu için, kayıyor. O yüzden alışığım. Korkmuyoruz. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Ortalama 20 seneden beri bu işi yapıyorum. Allah bereket versin kazancımız iyi. Ağaçlar yüksek olduğu için çıkacak kişi neredeyse yok. İşçisi az bu işin. Yeni nesil tehlikeli olduğu için bu işi yapmıyor artık" dedi.

Hasat zamanı en büyük sıkıntılarının işçi bulmak olduğunu ifade eden künar üreticisi Mehmet Karadağ ise "Bu işi herkes yapamıyor. Meşakkatli ve zor bir iş. Allah bereket versin şu anlık fiyatlar iyi. Kilosu 2 bin 500, 3 bin bandında. İşçi yevmiyesi de 3 bin 500 bandında. Her meslekte de olduğu gibi künar hasadı yapacak işçi bulma konusunda yeni nesilde sıkıntı var yani. İşçi konusunda sıkıntımız var" diye konuştu.