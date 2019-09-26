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OSB Atletik'in fikstürü belli oldu

1 saat önce

OSB Teknik Koleji Atletikspor bayan voleybol takımının lig fikstürü belli oldu.

OSB Atletik'in fikstürü belli oldu, System.String[]

OSB Teknik Koleji Atletikspor bayan voleybol takımının lig fikstürü belli oldu.


Türkiye Voleybol Federasyonu 2.Lig 6.Grup'ta mücadele verecek olan OSB Teknik Koleji Atletikspor bayan voleybol takımı sezona sahasında 2 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Zeugma maçı ile başlayacak. Bayanlar, ligin son maçında 23 Şubat 2020 Pazar günü Hatay Voleybol ile karşılaşacak.


Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'un 2019-2020 sezonu lig fikstürü şu şekilde:


2 Kasım Cumartesi/ OSB Teknik Koleji Atletikspor-Zeugma (13: 00


9 Kasım Cumartesi/ Adamspor-OSB Teknik Koleji Atletikspor (12: 00)


16 Kasım Cumartesi/ OSB Teknik Koleji Atletik- Doğuş Okulları (13: 00)


24 Kasım Pazar/ Sporder-OSB Teknik Koleji Atletikspor (13: 00)


30 Kasım Cumartesi/ OSB Teknik Koleji Atletik- Antakya Bel. (13: 00)


8 Aralık Pazar/ Kilis Bel.spor-OSB Teknik Koleji Atletikspor (13: 00)


21 Aralık Cumartesi/ OSB Teknik Koleji Atletik-Hatay Voleybol (13: 00)


5 Ocak Pazar/ Zeugma-OSB Teknik Koleji Atletikspor (12: 00)


11 Ocak Cumartesi/ OSB Teknik Koleji Atletikspor-Adamspor (13: 00)


19 Ocak Pazar/ Doğuş Okulları-OSB Teknik Koleji Atletikspor (16: 30)


25 Ocak Cumartesi/ OSB Teknik Koleji Atletikspor-Sporder (13: 00)


2 Şubat Pazar/ Antakya Bel.-OSB Teknik Koleji Atletikspor (15: 00)


8 Şubat Pazar/ OSB Teknik Koleji Atletikspor-Kilis Bel.spor (13: 00)


23 Şubat Pazar/ Hatay Voleybol-OSB Teknik Koleji Atletikspor (14: 00)


OSB Teknik Koleji Atletikspor antrenörü Harun Şahin, 2019-2020 sezonunda başırılı bir süreç geçirmek istediklerini ve lig hazırlıklarını bu doğrultuda yaptıklarını ifade etti. - KAYSERİ

voleybol, OSB, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:06 Kaynak: İHA
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