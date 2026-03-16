Oscar töreni sonrası salondaki görüntüler gündem oldu

16.03.2026 17:56
Oscar Ödül Töreni'nin ardından Dolby Tiyatrosu'nun son halini ortaya koyan görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Törenin yapıldığı salonda koltuk araları ve zeminlerde bırakılan çok sayıda atık dikkat çekerken, paylaşılan fotoğraflar kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından yorumlandı. Görüntüler bazı kullanıcılar tarafından eleştirilirken, özellikle davetlilerin çevre duyarlılığı söylemleri ile ortaya çıkan manzara arasındaki çelişki tartışma konusu oldu.

Dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Oscar Ödül Töreni'nin sona ermesinin ardından salonda çekilen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Davetlilerin salonu terk etmesinin ardından kaydedilen fotoğraflarda koltuk araları ve zeminlerde çok sayıda atık bırakıldığı görüldü.

KOLTUK ALTLARI ÇÖP TENEKESİNE DÖNDÜ

Törenin gerçekleştirildiği salonda çekilen karelerde, koltuk sıraları arasında ve zeminlerde plastik su şişeleri, içecek bardakları, patlamış mısır kapları, paketli gıda atıkları ve karton kutuların bırakıldığı görüldü. Bazı koltukların altına da kağıt ve broşürlerin bırakıldığı dikkat çekti.

Görüntülerin sosyal medya platformlarında yayılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim, törenin uzun sürmesi ve yoğun tempo nedeniyle bu durumun "olağan" olduğunu savunurken, diğer bir kesim ise davetlilerin çevre duyarlılığı konusundaki söylemleri ile ortaya çıkan manzara arasındaki çelişkiye vurgu yapıldı.

Oscar sahnesine gerek ödül almak gerek ödül vermek için çıkanlar her yıl politik duruşlarına göre verdikleri mesajlarla dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYADA SERT YORUMLAR

Fotoğraflara tepki gösteren bazı kullanıcılar sert yorumlar yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Zenginler her zamanki gibi pisliklerini fakirlere bırakıyor" ifadelerini kullanırken, bir başka kullanıcı ise "Temizlik ekibi Oscar'ı hak ediyor" yorumunu paylaştı.

Bir başka yorumcu ise daha sert sözlerle durumu eleştirdi: "O koltuklarda kimin oturduğu umurumda değil, KENDİNİZDEN SONRA TEMİZLEYİN!!!!!! Evde yapıyorsunuz, neden halka açık yerlerde de yapmıyorsunuz???????"

TEMİZLİK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Törenin resmi olarak sona ermesinin ardından profesyonel temizlik ekipleri salona girerek alanda kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Salonun kısa sürede temizlenerek bir sonraki etkinlik için hazır hale getirildiği belirtildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
