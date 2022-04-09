Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri başladı - Son Dakika
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Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri başladı

09.04.2022 21:09
Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri başladı

Bursa'nın fethinin 696'ncı yıl dönümü nedeniyle bu yıl 17'ncisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında "Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Bursa'nın fethinin 696'ncı yıl dönümü nedeniyle bu yıl 17'ncisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında "Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tophane Meydanı'nda düzenlenen şenliğin açılış töreni, Bursa Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Törende konuşan TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın, Osmanlı tarihinde önemli bir yeri olduğunu hatırlattı.

Bursa'da Türk medeniyetinin bütün bölgelerinden insanların yaşadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bursa gerçekten Osmanlı'nın ilk kurumsal kimliğini kazandığı bir kent olması hasebiyle ecdadımızın gözbebeği bir kenttir. Bugün de bu kentimiz emin ellerde geleceğe doğru hızla yol almaya devam ediyor. Biz gittiğimiz yere insanlığı, insanlığın haysiyetini ve şerefini götürenleriz. Bursa, kanla, gözyaşıyla ve kılıç zoruyla alınmadı. Burası sadece kuşatılarak insanların kendi rızasıyla Osmanlı'nın dibacesi oldu." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'nın fethinin Türk medeniyetinin inşasında önemli olduğunu aktardı.

Aktaş, tarihi bilmeyenlerin geleceğe yön veremeyeceğini, atalarından aldıkları kutsal emaneti geleceğe taşımanın kendilerinin görevi olduğunu belirtti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mutafa Dündar ise fethin yıldönümünde barışı, kardeşliği, birlik ve beraberliği de kutladıklarını kaydetti.

Dündar, fetih şenliklerinde birçok etkinliği vatandaşlarla buluşturduklarını ifade ederek "Nisan ayı boyunca süren etkinliklerle, payitaht Bursa'nın kuruluş felsefesini, bilimsel toplantılarda, sportif faaliyetlerde ve yaşam kültüründe sergiliyor, yaşatıyoruz. Yörükleri, Türkmenleri, yerli ve yabancı birçok kişiyi birleştiren, Türk geleneklerini şölene dönüştüren Fetih Şenlikleri ile tarihimize, kültürümüze ve geleneklerimize yolculuk ediyor, köklerimize daha sıkı sarılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Saltanat Kapı'dan başlayan fetih yürüyüşüne, binlerce Bursalı ve kent protokolü katıldı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde son bulan yürüyüşün ardından tüm katılımcılara iftar yemeği verildi.

Törenlere Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultanbay Raev'in yanı sıra milletvekilleri, Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Osman Gazi, Osmangazi, Bursa, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri başladı - Son Dakika


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