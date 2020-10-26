Osman Hamdi Bey dijital sergisi kapılarını açtı - Son Dakika

Hologram ve özel projeksiyon teknolojisi ile dijital sergilerin gerçekleştirileceği "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Osman Hamdi Bey Dijital Sergisi bugün açıldı. Çağdaş Türk resim sanatının ve müzeciliğinin öncüsü olan ve Kaplumbağa Terbiyecisi resmiyle tanınan Osman Hamdi Bey anısına hazırlanan dijital sergi, 9 Kasım tarihine kadar Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi'nde, 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kullanılan özel teknik sayesinde ziyaretçiler, kendilerini eserlerin içinde hissedecek.

HAYATI VE 50'YE YAKIN ESERİ HOLOGRGAM TEKNİĞİ İLE GÖSTERİLİYOR

Sergide Osman Hamdi Bey'in 50'ye yakın özel eseri ve bilinmeyen yönleri üç boyutlu hologram ve özel projeksiyon cihazları ile "360 Kültür Sanat Gösterimi" adı altında sanatseverlerle buluşuyor. Sergi ile ilgili bilgi veren İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürü Mesut Onat, "İletişim Başkanlığı olarak tarihi kültür ve birikimlerimizi zamanın diliyle, zamanın argümanlarıyla tüm dijital imkanları kullanarak yeniden üretmeye devam ediyoruz. Bu anlamda bugün, Türkiye 'de müzeciliğin başlamasına vesile olan Osman Hamdi Bey'in 50'ye yakın eserinin sergilendiği, hem de hayatının anlatıldığı bir programımız var. Bütün sanatseverlerimizi davet ediyoruz. Birinci salonda Osman Hamdi Bey'in hayatı dijital bir şekilde aktarılıyor, diğer salonlarda ise 50'ye yakın eser yansıtılıyor" dedi.

- İstanbul