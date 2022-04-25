Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

İSTANBUL - Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı Gezi Parkı davasında mahkeme, Kavala hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Kavala'nın eşi Ayşe Buğra'nın yanı sıra CHP'li bazı milletvekilleri ile bazı konsolosluk yetkilileri de izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada sanık Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar ile sanık Ali Hakan Altınay'ın avukatı Tora Pekin, üye hakim ile mahkeme heyetinin dosyadan çekilmesini ve hakimin reddini talep ettiler. Heyet ise bu taleplerin davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle oy birliğiyle reddine karar vererek duruşmaya devam etti.

"Suçun unsurları katiyen yoktur"

Duruşmada savunma yapan Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar, "Müvekkilimiz müsnet suçları işlememiştir, suçun unsurları katiyen yoktur ve aktif olarak da bulunmamıştır. Müvekkilimizin beraatını talep ediyoruz" dedi.

Alınan savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep etti. Sanık Osman Kavala ise son sözünde, "Siyasi ve ideolojik saiklerle hazırlanan komplo teorileri tarafsız bir gözle olayların incelenmesini engeller. Tıpkı bu iddianame ve mütalaada olduğu gibi. Hakkımdaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hukuki bir olay değildir, hukuki bir gerekçeyle açıklanamaz. Bu, yargı kullanılarak yapılan bir suikast eylemidir" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala'nın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, Osman Kavala'nın 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan ise beraatına ve bu suçtan tahliyesine karar verdi.

Sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmalarına karar veren mahkeme, sanıkların hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verdi. Haklarındaki yakalama kararları infaz edilemeyen sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Henry Jack Barkey, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Memet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin haklarındaki yakalama kararının infazının beklenilmesine hükmedildi.

Karara muhalefet şerh koyan üye hakim, "Sanıkların üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak somut, kesin ve inandırıcı başkaca bir delil bulunmadığından tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine ve diğer

sanıkların tutuklanmaması gerektiği görüşündeyim" ifadelerini kullanarak karara muhalefet şerhi koydu.