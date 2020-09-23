Osmaneli'de korona virüs denetimi - Son Dakika

Osmaneli'de korona virüs denetimi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi önemli kurallara uyup uymadıkları denetlendi.

Osmaneli'de korona virüs denetimi, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşların maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi önemli kurallara uyup uymadıkları denetlendi.

Denetimlerde bazı vatandaşlar maske takmaları konusunda uyarılırken, ilçe sakinlerinin çoğunluğunun sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uydukları gözlendi. Kurala uymayanlar polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Öte yandan denetimlere Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun da katıldı. Kaymakam Ünal, ilçede virüs ile mücadele kapsamında denetimleri yoğunlaştırdıklarını dile getirerek, salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Ünal, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de pandemi döneminde sosyal mesafe kuralına çok dikkat etmeliyiz. İlçemizde salgın sürecini başarılı bir şekilde yürütmek için rutin denetimlerimizi yapıyoruz. Salgın süreci boyunca maske takmaya, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına önem veren ilçe halkımıza, pandemi süresince özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza, emniyet müdürlüğü personeline, jandarma personeline tüm kurum ve kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Osmaneli, Jandarma, Bilecik, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaneli'de korona virüs denetimi - Son Dakika

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