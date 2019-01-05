Son Dakika Haberleri: Osmangazi'de Tarihi Yapıların Restorasyonları Sürüyor

Osmangazi'de Tarihi Yapıların Restorasyonları Sürüyor

1 saat önce

Osmangazi'de tarihi yapıların restorasyonları sürüyorBURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından Alipaşa Mahallesi'nde yeniden ayağa kaldırılan 19'uncu yüzyıla ait sivil mimari örneği yapının inşaatında son aşamaya gelindi.

Osmangazi'de tarihi yapıların restorasyonları sürüyor

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından Alipaşa Mahallesi'nde yeniden ayağa kaldırılan 19'uncu yüzyıla ait sivil mimari örneği yapının inşaatında son aşamaya gelindi. Tarihi yapı, çalışmalar tamamlandığında Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi adıyla hizmet verecek.
Osmangazi Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bursa'nın eski yerleşim yerlerinden Alipaşa Mahallesi'ndeki tarihi yapı Osmangazi Belediyesi'nin çalışmalarıyla harabe halinden kurtarıldı. Toplam 210 metrekare alan üzerine bodrum+2 kat olarak inşa edilen tarihi yapıda ahşap karkas bölümü, kaba sıva işlemleri ile binanın çatısı tamamlandı. Bunun yanı sıra kayrak taşı ile kaplanacak avlu bölümünün zemini, beton dökülerek hazır hale getirildi. Aynı zamanda tarihi kimliğin ortaya çıkacağı yapının kapı, pencere, ahşap döşeme ve binanın orjinalinde yer alan kalem işleri de büyük bir titizlikle yapılıyor.
Tarihi yapıdaki çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi mirasa sahip çıkma konusunda Türkiye'de öncü belediye olduklarını belirtti. Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi inşaatında sona gelindiğine dikkat çeken Başkan Dündar, "Tarihi şehir Bursa'da gerçekleştirdiğimiz restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları ile eski şehri ortaya çıkarıyoruz. Bu çalışmalarımız Türkiye'ye örnek oluyor. Alipaşa Mahallesi'nde çöküntü durumdan kurtardığımız SMÖ yapının inşaat çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Kültür merkezinin yanı sıra kütüphane olarak da hizmet verecek bu binayı en yakın zamanda vatandaşımızın istifadesine sunacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:22 Kaynak: İHA

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