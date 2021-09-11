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Osmangazi, şehrin manevi değerlerine sahip çıkıyor - Son Dakika

Osmangazi, şehrin manevi değerlerine sahip çıkıyor

11.09.2021 15:45

Osmangazi, şehrin manevi değerlerine sahip çıkıyor İsmail Hakkı Bursevi Kuran Kursu için protokol imzalandı Bursa'da uzun yıllar sayısız hafız ve ilim insanı yetiştiren İsmail Hakkı Bursevi Kur'an Kursu, Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla yeni hizmet binasına kavuşuyor.

Osmangazi, şehrin manevi değerlerine sahip çıkıyor

İsmail Hakkı Bursevi Kuran Kursu için protokol imzalandı

BURSA - Bursa'da uzun yıllar sayısız hafız ve ilim insanı yetiştiren İsmail Hakkı Bursevi Kur'an Kursu, Osmangazi Belediyesi'nin katkılarıyla yeni hizmet binasına kavuşuyor.

Hayata geçirdiği önemli projeler ile Bursa'ya vizyon kazandıran Osmangazi Belediyesi, şehrin manevi değerlerine sahip çıkan projelere de imza atmaya devam ediyor. Bursa'nın gönül sultanlarından mutasavvıf İsmail Hakkı Bursevi'nin Tuzpazarı semtindeki türbesi ve aynı ismi taşıyan caminin avlusunda yer alan Kur'an kursu binasının yeniden inşası için Osmangazi Belediyesi, Osmangazi İlçe Müftülüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İsmail Hakkı Bursevi Vakfı arasında protokol imzalandı. İsmail Hakkı Bursevi Vakfı'na ait olarak uzun yıllar hizmet veren ve günümüz koşullarında yetersiz kalan eski binanın yerine Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenilerek yeni bir hizmet binası inşa edilecek.

İsmail Hakkı Bursevi Camii'nin avlusunda gerçekleştirilen protokol imza törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Başkanı Mustafa Baykal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nureddin Arif Kurtulmuşlar, AK Parti Osmangazi İlçe Başkan Yardımcısı Zakir Öztaş, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Kurul Başkanı Hayrettin Eldemir, Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Bayram Tunçbilek ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda katılımcılara aşure ikram edildi.

Her hafta Bursa'ya yeni bir hizmet kazandırmak için bir araya geldiklerine dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Bu defa çok anlamlı ve hayırlı bir hizmete imza atıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği, gelecek nesillere aktarıldığı ve onu kıyamete kadar koruyacak kişilerin yetiştiği mekanın yenilenmesi için protokol imzalıyoruz" dedi.

Dündar: "Atalarımızdan Aldığımız Felsefeyle Hizmet Ediyoruz"

Bursa'nın Osmanlı'nın payitahtı ve evliyalar şehri olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Bu kadim şehre hizmet etmek, ayrı bir şeref ve onur. Tabii bu bize ayrı bir sorumluluk da veriyor. Şükürler olsun ki, böyle bir şehre hizmet ediyoruz. Bu Kur'an kursunda okumak da ayrı bir şeref. Bursa, ana kucağı gibi güvenli bir şehir. Asırlardır Balkanlar'dan Kafkaslar ve Orta Asya'ya kadar bütün gönül coğrafyasına kucak açmıştır. Bursa şehir olarak, farklı vesilelerle o bölgelerdeki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayıp, yardımlarına koştu, koşmaya devam ediyor. Bizler de atalarımızdan aldığımız felsefe çerçevesinde belediye hizmetlerini sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını imkanlarımız ölçüsünde gidermeye gayret gösteriyoruz. Asli görevlerimiz olan temizlik, park ve bahçe bakımı, ulaşım başta olmak üzere birçok alanda hizmet veriyoruz. Eğitim de bunlardan en önemlisi." ifadelerini kullandı.

"Değerlere Sahip Çıkmaya Öncülük Ediyoruz"

İsmail Hakkı Bursevi Kur'an Kursu'nun da yer aldığı külliyenin tarihi bir mekan olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Dündar, "Bu Kur'an kursumuz, bugüne kadar kesintisiz olarak önemli hizmetler verdi. Fakat, binalar artık yıpranmış ve yenilenmesi gerekiyor. Yaptığımız protokolün ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız. Osmangazi Belediyesi olarak biz, bu hizmetlere öncülük ediyoruz. Hep birlikte en kısa sürede bu güzel binayı bitirerek hizmete sunacağız. Hakikaten bir külliye, güzel bir kültür merkezi, okul ve kurs ortaya çıkacak. Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin uygulanacağı ve günümüz ihtiyaçlarına göre tasarlanan güzel bir eser ortaya çıkacak. Katkısı olanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun da Osmangazi Belediyesi'nin çok önemli bir hizmete vesile olduğunu belirterek, "Bu güzel hizmet için öncelikle Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizlere her zaman destek oluyor. 700 yıllık ismiyle müsemma olan ecdadımızın şehrinde belediye başkanlığı yapan Mustafa Dündar başkanımıza hem kurumum adına hem de şahsım adına teşekkür ediyorum. Rabbim, bu güzel eserin açılışını görmeyi de bizlere nasip eder inşallah" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

İsmail Hakkı Bursevi Vakfı Başkanı Mustafa Baykal ise tarihi bir gün yaşadıklarını ifade ederek,, "Bugün İsmail Hakkı Bursevi Vakfı olarak tarihi bir gün yaşıyoruz. Çok heyecanlı, çok sevinçliyiz. İnşallah kısa bir zaman sonra temel atma töreninde bir arada olacağız. Ondan sonra da inşallah açılışında büyük bir bayram yapacağız. İnsanlığın rehberi Kur'an-ı Kerim'dir. Allah-ü Teala'nın yardımını üzerine celbeden Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibi başta olmak üzere, müftümüze ve katkı sağlayan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalanırken, Kur'an kursu öğrencileri de Başkan Dündar'a teşekkürlerini sundu.

Osmangazi, şehrin manevi değerlerine sahip çıkıyor
Osmangazi, şehrin manevi değerlerine sahip çıkıyor
Osmangazi, şehrin manevi değerlerine sahip çıkıyor
Osmangazi, şehrin manevi değerlerine sahip çıkıyor

Osmangazi Belediyesi, İsmail Hakkı Bursevi, Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi, şehrin manevi değerlerine sahip çıkıyor - Son Dakika


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