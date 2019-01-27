Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de 2 Ton Sucukla Festival

Osmaniye'de 2 Ton Sucukla Festival

39 dakika önce

Osmaniye'de 2 ton sucukla festival Kadirli ilçesinde ekmek arası sucuk festivalinde 20 bin kişiye sucuk ekmek dağıtıldıOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Sucuk Ekmek Festivalinde 20 bin kişiye 2 ton ekmek arası sucuk ekmek ikramı yapıldı.

Osmaniye'de 2 ton sucukla festival
Kadirli ilçesinde ekmek arası sucuk festivalinde 20 bin kişiye sucuk ekmek dağıtıldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Sucuk Ekmek Festivalinde 20 bin kişiye 2 ton ekmek arası sucuk ekmek ikramı yapıldı.
Kadirli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sucuk ekmek festivalinin 5'incisi düzenlendi. Rauf Denktaş Bulvarı öğretmen evi önünde düzenlenen festival, AK Parti Osmaniye Milletvili Mücahit Durmuşoğlu,Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ve Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'ın ızgara ateşini yakmasıyla başladı. Alanda 19 ayrı noktada kurulan sucuk ekmek tezgahlarında pişirilen 2 ton sucuk, ekmek arası olarak festivale gelen vatandaşlara dağıtıldı. Festivale her geçen yıl ilgilin arttığını belirten Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan "Geçen yıl Afrin harekatından dolayı festivalimizi iptal etmiştik. Bu yıl çok görkemli şekilde festivalimizi devam ettiriyoruz. 20 Bin kişiye sucuk ekmek hazırladık. İnsanlar sıraya geçerek sucuk ekmeğini alıyor. Bunun yanı sıra yarıyıl tatili olduğu için öğrencilerimizi de unutmadık. Onlar için iki kamyon kar getirip alana döktük. Çocuklarımızda güzel bir vakit geçiriyor. Ayrıca sanatçı Turgay Başyayla konser verecek. Uzaktan yakından festivalimize gelen tüm Kadirlili hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. 20 Bin kişiye sucuk ekmek ikramının ardından sanatçı Turgay Başyayla'nın konseri ile festival sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:05 Kaynak: İHA

Ömer Tarhan, Kadirli, Osmaniye, Genel
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