Apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

26.05.2022 17:14

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi yavru su, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şehit Halis Şişman Mahallesi Estergon Caddesi'ndeki bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, merdiven sarkıtarak ulaştıkları kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

İtfaiye ekiplerince su ve ekmek verilen kedi yavrusunu bir vatandaş sahiplendi.

Apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

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KIRIKKALE - Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavruları kurtarıldı KIRIKKALE - Havalandırma boşluğuna düşen kedi yavruları kurtarıldı Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartman boşluğuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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