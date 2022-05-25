Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında yakalanan 21 kişiden 11'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir hafta içerisinde farklı noktalarda asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalarda, tehdit, kasten yaralama, yağma ve hırsızlık gibi suçlarından 21 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, fişek ve mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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