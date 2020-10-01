Osmaniye'de bamya hasadı başladı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de bamya hasadına başlandı.

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, kentte gerçekleştirilen bamya hasadına katılarak üreticilere bereketli bir sezon olmasını temenni etti.

Bulut, yaptığı açıklamada, bamyanın kentin önemli tarım ürünü haline geldiğini belirtti.

Kentin bamya üretiminde Türkiye'de 4. sırada olduğunu ifade eden Bulut, "İlimizde üretilen bamyalar yemeklik olarak çevre iller ve İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'ya gönderilmektedir. Ayrıca Gaziantep'e de giden bamyalar, burada kurutularak Türkiye iç piyasasında kuru sebze olarak tüketilmektedir. Bu yıl 3 bin 697 dekar alanda ekimi yapılan bamyadan 4 bin 376 ton rekolte beklemekteyiz." dedi.