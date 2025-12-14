Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Osmaniye'de feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

14.12.2025 20:49  Güncelleme: 21:30
Osmaniye'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

KONTROLÜ KAYBEDİNCE KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Osmaniye Merkez'e bağlı Kayalı köyü mevkisinde, Düziçi–Osmaniye yönünde meydana geldi. Osmaniye–Gaziantep istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen ve S.K.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

3 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada, hafif ticari araçta bulunan S.K.K. (26) ve S.Ş.K. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan B.K. (1) yaralandı. Diğer araçta bulunan M.T. de (77) yaşamını yitirirken, Z.K. (48) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Osmaniye, Kaza

