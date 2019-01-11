Osmaniye'de Sobayı Yakmak İsteyen Yaşlı Kadın Yanarak Öldü
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle elbisesi tutuşan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybettiYeni Mahalle'de bulunan iki katlı evlerinin birinci katında yaşayan 65 yaşındaki Sultan Uslu'nun çığlık atması üzerine alt kata inen gelini, Uslu'nun yanmış cesediyle karşılaştı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle elbisesi tutuşan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti Yeni Mahalle
'de bulunan iki katlı evlerinin birinci katında yaşayan 65 yaşındaki Sultan Uslu'nun çığlık atması üzerine alt kata inen gelini, Uslu'nun yanmış cesediyle karşılaştı.
Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede, Uslu'nun sobayı yakmak isterken üzerine ateş sıçrayan elbisesinin tutuştuğunu, söndürmek için lavaboya giderken yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uslu'nun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
morguna sevk edildi. Olay yerine gelen Uslu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:20 Kaynak: AA
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