Osmaniye'deki Depremzedelerin Zorlu Yaşamı

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerinde evleri yıkılan vatandaşlar konteyner ve çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Yağan yağmurlar sonrası birçok noktadan su alan konteynerde yaşayan Nefaret Çalar, "Burada yemek yapılır mı? Her yer akıyor. Bir odada yaşıyoruz, şu barakada kim yaşar biz insan değil miyiz? Bakın her yer akıyor, oturma odam bile akıyor" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Osmaniye'nin Kadirli ve Sumbas ilçelerindeki depremzedeler, üç yıldır konteyner ve çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Birçok depremzede, evlerinin yıkılmasının ardından yaşam alanlarında su sızıntıları ve çamur içinde kalırken, yetkililerin verdikleri sözlere rağmen evlerinin yeniden yapılmadığını ve başvurularının iptal edildiğini belirtiyor. Depremzedeler barınma sorunlarıyla mücadele ederken bir yandan da yetkililerden çözüm bekliyor.

Sumbas ilçesi Reşadiye köyünde yaşayan depremzede Şeref Okur şunları söyledi:

"6 Şubat depremlerinde evimiz yıkıldı biz ortada kaldık. Konteyner koydular ondan sonra konteynerlerimiz hep akıyor yağmurun, suyun içinde hep böyle sürünüp gidiyoruz. Benim şimdi şu an içerisinde ne emeklim var ne bir gelirim var. Üç dönüm bir tarla var, tarlayı ben de ekip biçip geçiniyorum. Bizi ortada koydular biz reziliz şimdi. Üç çocuk var, hanım ve ben ortada kaldık. Bir çadırın içerisinde 5 kişi. Bir misafir geldiğinde kalacak yerimiz yok. Şimdi şu anda yağmurun altındayım. Konteynerin içinide gelip görebilirsiniz."

"Çamurun içerisinde suyun içerisinde her yer akıyor"

Sumbas Kızılömerli köyünde oturan Nefaret Çalar, "3 yıl oldu depremzedeyiz. Rezilliğin içerisinde altı kişi yaşıyoruz. Evimiz 'kabul oldu' dediler, çok sevindik sonrada 'iptal oldu' dediler. Şu halimizin rezilliğine bir bakın. Barakada yaşıyorum, bir baraka yaptı eşim onun içerisinde yaşıyorum altı çocukla. Evimiz, neymiş 'bir ay burada yokmuşuz'. Deprem olduğu zaman 'burada yaşamıyor' dediler bize. Halbuki içerisinde yaşadık o depremi. Rezillikle yaşıyoruz. Başvuru yaptık 'her şeyi kabul oldu' dediler çok sevindik şimdi ise bizim evimizi iptal ettiler. Çamurun içerisinde suyun içerisinde her yer akıyor. Barakanın içerisinde yaşıyoruz" dedi

Veli Çalar, "Kahramanmaraş depremlerinde evimiz yıkıldı, yağmurda çamurda çok perişanız. Kaldığımız yer akıyor. Büyüklerimizden bir yardım istiyoruz" açıklamasında bulundu

"Televizyonda 'depremzedeler evsiz kalmayacak' diyorlar, hani bizim evimiz?"

Kenan Avçu ise şöyle konuştu:

"6 Şubat depremlerinde evimizi yıktılar. Konteyner getirdiler, konteynerde 7 kişi yaşayamıyoruz, içi akıyor. Çadırı kendi imkanımızla kurduk, çadır da düzensiz her tarafı sel su içerisinde. Ev çıktı, evde 'adres karışık' dediler, evi de iptal ettiler, kapı numaramıza kadar çıktı önce, hak sahipliğini kazandık. Şöyle reziliz yani her taraf sel su içerisinde. Çadırda da yaşayamıyoruz, konteynerde de yaşayamıyoruz, biz ne yapacağız? Üç yıl geçti daha bir çözüm bulamadık. Televizyonda 'depremzedeler evsiz kalmayacak' diyorlar, hani bizim evimiz" diye konuştu."

"Evim yok açıkta kaldım"

Kadirli ilçesi Azaplı köyünden depremzede Nihat Cura da "Üç sene oldu deprem olalı. Başvuru yaptık ev çıkmadı. Komşuların evinde kalıyoruz, açıktayım. Üç yıldır biz depremzedeyiz, reziliz, açıkta kalıyoruz" dedi. Eşi Gülseren Cura ise "Deprem olalı 3 yıl oldu, ben başvuru yaptım cevap alamadım. Evim yok açıkta kaldım. Deprem evlerinden bana hak tanınmadı. Ev alamadım oturamadım, oturacak yerim yok. Bir başvuru yaptık ondan cevap gelmedi, dönüş olmadı. Deprem evinden evim de çıkmadı. Açıkta kalıyorum. Yerinde dönüşüm de olmadı. Kaynımın evinde kalıyorum orada da oturacak yer yok, rahat edemiyorum o da depremzede, dökük saçık oturacak yerim yok. 3 yıldır rezilim" şeklinde konuştu.