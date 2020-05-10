OSMANİYE Kadirli'de 100 yaşını aşan 'Cennet Anneleri'ne sertifika - Son Dakika

Kadirli'de 100 yaşını aşan 'Cennet Anneleri'ne sertifika

HAZRETİ Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı'nca anneler adına Sakarya'da kurulan 'Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'nda, adına ağaç dikilen Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki 100 yaş üzerindeki annelere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı sertifikalar ulaştırıldı.

Hazreti Hatice Vakfı ve İçişleri Bakanlığı tarafından Sakarya'da anneler adına 'Cennet Anneleri Hatıra Ormanı' kuruldu. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve hatıra ormanında adına ağaç dikilen 100 yaş üzerindeki 18 yaşlıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kaleme aldığı sertifikalar, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık tarafından ulaştırıldı. Arık, ziyaretinde yaşlı kadınlara çiçek de verdi.

İlk olarak 108 yaşındaki Emine Kederoğlu'nu ziyaret eden Kaymakam Ahmet Arık, Kederoğlu'nu oldukça sağlıklı gördüğünü belirterek, Bu da bizi fazlasıyla memnun etti. Allah sağlıklı ömürler versin dedi.

Zeynep Kederoğlu ise adına dikilen ağaçtan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak sertifika ve diğer hediyelerden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. Kederoğlu, hayatına çok güzel bir anı eklendiğini kaydetti.