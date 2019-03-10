Son Dakika Haberleri: Osmaniye Kadirli'de Offroad Yarışması

Osmaniye Kadirli'de Offroad Yarışması

33 dakika önce

Kadirli'de Offroad yarışmasıOSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde Offroad Şenlikleri düzenlendi.

Kadirli'de Offroad yarışması

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde Offroad Şenlikleri düzenlendi.

Topraktepe Köyünde Kadirli Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kadirli Offroad Kulübünün ortak düzenlediği Offroad Şenliklerine AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ile birlikte kalabalık bir izleyici katıldı.

Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan ve Belediye Başkanı Ömer Tarhan 3 araçla test sürüşüne katılarak yarışın startını birlikte verdiler. 4 klasmanda 16 aracın yarıştığı etkinlikte sürücüler parkurda kıyasıya yarıştı. 120 saniye aralıklarla karışık olarak çıkan araçlar birbirlerine üstünlük sağlamak için büyük mücadeleler verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:06 Kaynak: DHA

Milletvekili, Osmaniye, Kadirli, Güncel
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