Üye Girişi
Osmaniye Kadirli'de zabıta KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika

Osmaniye Kadirli'de zabıta KDV indirimi denetimi yaptı

18.02.2022 14:26
Osmaniye Kadirli'de zabıta KDV indirimi denetimi yaptı

Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, market, fırın, pastane ve bakkal gibi işletmelerde temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından başlattığı denetimleri sürdürdü.

Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, market, fırın, pastane ve bakkal gibi işletmelerde temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından başlattığı denetimleri sürdürdü.

Kadirli Belediyesi zabıta ekipleri, Atatürk Caddesi'nde gıda satışı yapan iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı, iş yeri sahibi ve çalışanlara KDV indirimi hakkında uyarılarda bulundu.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, denetimlerle ilgili açıklamasında, zabıta ekiplerinin, KDV indirimi uygulanan temel gıda ürünlerinde indirim yapılıp yapılmadığını dikkatli şekilde kontrol ettiğini belirtti.

KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan marketlere ağır yaptırımlar uygulanacağını bildiren Tarhan, "Yeni düzenlemenin amacına ulaşması için ekiplerimiz denetimlerini sıkı tutacak. Kurallara uygun satış yapan esnafımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Atatürk Caddesi, Market, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye Kadirli'de zabıta KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:20 Fenerbahçe'de 5 futbolcu sakat! Kim Min Jae ve Mesut Özil de dahil oldu
14:19 İyi Partili ismin "Geççek" temalı Bahçeli taklidi kırdı geçirdi
14:11 Batman'da bir otomobilde iki kişi silahla vurulmuş bir şekilde bulundu!
14:07 Gerilimi yükseltecek haber! Putin'den balistik füze denemesi
14:00 Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi 'Süslü Korkuluk' Netflix'te!
13:47 Suçu başkasının üstüne atarak kurtulabileceğini düşündü! Metrodaki bıçaklı saldırgan hakim karşısında
13:43 İstanbul'da enerji yoksulluğu artıyor: Elektrik faturaları 4 yılda yüzde 400 zamlandı!
13:43 Kadro iddialı! Cenk, Aboubakar ve Talisca bir arada
13:40 İktidar vekilleri "Geççek"i sevmedi! Meclis'in kavgacı vekiline göre Tarkan "trol"!
12:17 Tunceli'de kış uykusunu alan boz ayılar yollarda görüntülendi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 14:32:35. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye Kadirli'de zabıta KDV indirimi denetimi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement