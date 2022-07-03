OSMANİYE VALİSİ: BİR ZAFİYET VARSA GEREKENİ EN KISA ZAMANDA YAPACAĞIZ - Son Dakika
Üye Girişi

OSMANİYE VALİSİ: BİR ZAFİYET VARSA GEREKENİ EN KISA ZAMANDA YAPACAĞIZ

03.07.2022 04:11

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, dün akşam saatlerinde firar olayı yaşanan Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, dün akşam saatlerinde firar olayı yaşanan Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, "Burada bir zafiyet varsa, bir eksiklik varsa idari soruşturmayı başlattık, bununla ilgili gerekeni de en kısa zamanda yapacağız" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz, yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtulmuş ile birlikte 35 kişinin firar ettikten sonra güvenlik güçlerince yakalandığı Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi'nde inceleme yaptıktan sonra değerlendirmede bulundu. Vali Yılmaz, "Burada devletimiz, başta jandarmamız olmak üzere etkin bir müdahale yaptı. İlk andan itibaren firarilerin önemli bir kısmı alındı, sonra firarda olan 35 kişinin gece saat 03.00- 04.00 sıralarında kadar tamamı yakalanmış oldu. Allah'ın izniyle devletimiz bu tür olaylarda hiçbir şekilde zafiyet vermeden gerekli müdahalesini yapıyor, yapacaktır. Vatandaşımıza yanlış bilgi veriliyor, bunlar çok üzücü. Bunlarla ilgili yasal takiplerimizi başlatacağız. Burada bir zafiyet varsa, bir eksiklik varsa idari soruşturmayı başlattık, bununla ilgili gerekeni de en kısa zamanda yapacağız" dedi.

MERKEZDE KALANLARIN TAMAMI SURİYELİ

Firar edenlerin Afganistan uyruklu olduğu şeklinde bilgiler yayıldığına değinen Vali Yılmaz, 'Buradakilerin tamamı Suriyeli. Vatandaşlarımızı rahatsız edecek, yanlış yönlendirecek bilgiler veriliyor, bu bilgiler doğru değil. Biz, kamu görevlileri olarak görevimize, en iyisini yapma azmi içinde devam ediyoruz. Bundan sonra da burada yönetimimizi en etkin şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor Son dakika haberleri! Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı devriye görevi yapıyor Jandarma orman nöbetinde Jandarma orman nöbetinde
Kaynak: DHA

Ömer Faruk Günay, Erdinç Yılmaz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSMANİYE VALİSİ: BİR ZAFİYET VARSA GEREKENİ EN KISA ZAMANDA YAPACAĞIZ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 04:18:56. #1.12#
SON DAKİKA: OSMANİYE VALİSİ: BİR ZAFİYET VARSA GEREKENİ EN KISA ZAMANDA YAPACAĞIZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement