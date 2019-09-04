Osmanlı caddesi 3 gün trafiğe kapatılacak

Göreve geldiği günden itibaren altyapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra çevre ve görüntü kirliği konusuna büyük önem veren Belediye Başkanı Rasim Arı'nın girişimleriyle Meteris Meydanı'ndaki çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Daha önce meydanın altyapısını tamamen yenileyerek burada sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren ve Meteris Meydanı'nı estetik bir görüntüye kavuşturan Nevşehir Belediye şimdi de burada bulunan trafo binasının kaldırılması için çalışma başlattı.

Başkan Arı'nın girişimleri ile birlikte MEDAŞ tarafından Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Meteris Meydanı'ndaki görüntü kirliğine neden olan trafo binası kaldırılacak. Osmanlı Caddesi'ne taşınacak olan trafonun nakli sırasında gerçekleştirilecek olan kazı çalışmaları dolayısıyla Meteris Meydanı ile eski sebze pazarı girişi arasındaki Osmanlı Caddesi 5 Eylül 2019 Perşembe günü sabah saat 08.00'dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Çalışmaların 8 Eylül 2019 Pazar gününe kadar tamamlanarak aynı gün sabah saat 08.00'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Turgutlu Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş ve azalarını makamında ağırlayarak taleplerini dinledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş'ı makamında konuk etti. Muhtar Kayabaş'a ziyaretinde azaları Kerim Keskin, Süleyman Altınsağ ve Yaşar Duran Aktay eşlik etti. MASKİ tarafından mahallede gerçekleştirilen çalışmaların konuşulduğu görüşmede, diğer istek ve taleplere ilişkin de görüşme gerçekleştirildi. Genel Müdür Başaran, 17 ilçe genelinde yoğun bir tempo sürdüklerini söyleyerek, mevcut altyapı ihtiyaçlarına etkili yanıtlar üretebilmek adına gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Ziyaretten ötürü Kayabaş ve azalarına teşekkür eden Başaran, karşılıklı fikir alışverişi ve görüşmeler için her daim kapılarının açık olduğunu bir kez daha hatırlattı.