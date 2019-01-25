Osmanlı Ocakları 1299'un Dev Buluşması Gerçekleşti

Başvurduğu AK Parti Adapazarı Belediyesi Meclis Üyesi aday adaylığından bu güne gönül verdiği partisi AK Parti'ye yüzlerce yeni üye kazandıran Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanı İşadamı Mehmet Demir, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı yemekli toplantıya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, onur konuğuydu. Geceye katılan tüm davetliler Ekrem Yüce'ye çok büyük destek verdiklerini ortaya koydu.

Yoğun katılım

Büyük düğünler de görmeye alıştığımız manzara bu defa dev organizasyonda gerçekleşti. Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanlığı büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ve Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu'ya destek toplantısı yaklaşık 1000 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Siyasi teşkilatları bile böyle dev organizasyon yapamadığı şu günler de geceye damgasını Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanlığı vurdu.Sakarya'da geniş ve köklü bir aileye mensup olan AK Parti Adapazarı Belediyesi Meclis üyesi aday adayı olduğu ilk günden beri canla başla seçim çalışmalarını yürüten Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanı genç İşadamı Mehmet Demir ve Yönetim Kurulu; Kale Düğün Salonu'nda büyük bir organizasyona imza attı. Hem kaynaşma hem de siyasi destek niteliğinde gerçekleşen ailelerin buluştuğu yemekli toplantıya Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce'nin projeleri ve taahhütleri de dikkat çekti. Büyük ölçekli projelerini de anlatan Yüce'den topluluk Taziye evleri istedi. Buna karışıklık Yüce, başkan olduğu takdirde bu isteklerini yerine getireceğini dile getirdi. Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İlBaşkanı Mehmet Demir, Kadın Kolları Başkanı Ebru Şimşek ve Yönetim kurulu Üyeleri , Selçuk Muhikancı, Harun Kocabay, Salim Kurucu, Betül Coşkun, Levent Candan, Ahmet Demir ve As Başkanlar İhsan Demir ve Mehmet Koç'un ev sahipliğinde gerçekleşen ve çoğunlukta Doğu ve Güneydoğulu ailelerin bir araya geldiği programa; AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce'nin yanı sıra Söğütlü Belediye Başkanı Hüseyin Genç, Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Beşir Doğrusever, Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, Sakarya Besiciler Esnaf Odası Başkanı Halit Karaduman, Sakarya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı İdris Toska, Sakarya AFD Başkanı Ömer Bektaş, Sakarya Erzurumlular Derneği Başkanı Akif Akyürek, 5 Temmuz Milli İrade Derneği Adapazarı Şube Başkanı Necmi Baltaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile tanınan Sapancalı İşadamı Abdullah Şirin'dehazır bulundu. Seçim çalışmaları ve projelerin de değerlendirilen dayanışma ve kaynaşma gecesinde samimi sohbetler de demlenirken, Tarihçi Yazar Resül Narin'ın Sakarya'daki Osmanlı tarihi hakkındaki konuşmada programa ayrı bir renk kattı.

Birlik ve beraberlik mesajları

Gecenin açılış konuşmasını yapan Osmanlı Ocakları 1299 Sakarya İl Başkanı ve AK Parti Adapazarı Belediye Meclis Üyesi aday Adayı Mehmet Demir; birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konuşmasını, "Biz doğu ve güneydoğulu aileler yaklaşık 250 bin hemşerimizle 16 ilçemiz ve 84 mahallemiz içerisinde Boşnak'ıyla, Laz'ıyla, Kürt'üyle Çerkez'i ve Abhaz'ıyla ve daha sayamadığım birçok köken ve milletten kardeşlerimizi bir arada barındıran güzel şehrimizde birlik ve beraberlik içersinde yaşamaktayız" diye sürdüren Demir;"Rabbim bu birliğimizi kadim ve daim etsin inşallah. Burada bu güzel gecede toplanmamızın nedeni gönül verdiğimiz Ak Parti'ye desteğimizi birliğimiz beraberliğimizi sonuna kadar yanında olduğumuzu göstermektir. Özellikle içersinde bulunduğumuz şu günlerde bu birlik ve beraberliğimize daha çok ihtiyacımız var. Malum yakın bir geçmişte hepimiz 15 Temmuz'u yaşadık. O gece hepimiz bir anda tek yürek tek bilek olduk ve hainlere fırsat vermeden tarihi bir zafer kazandık. Dolayısıyla bizler önümüzdeki süreçte çocuklarımızın geleceği ve ülkemizin huzuru.Birlik ve beraberliğimizin daimi için gece gündüz demeden üzerimize düşeni yapmakla sorumluyuz. Ülkemizin bekası şehrimizin daha modern ve yaşanabilir bir yer olması için gönül verdiğimiz Ak Parti'nin yanında olacağımızı bir kez daha belirtmek isterim" dedi.