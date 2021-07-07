"Osmanlı payitahtı" Bursa'nın tarihi mekanlarını ve doğasını film platosuna dönüştürdüler - Son Dakika

Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince bu yıl 8'incisi düzenlenen, "İslam'ın altın çağı" olarak nitelendirilen dönemde tıp bilimine yön vermiş 7 ünlü ismin hayatlarını konu edinen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin çekimleri Bursa'nın tarihi mekanları ve doğasıyla meşhur noktalarında devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle organize edilen festival kapsamında çekimlere, "Osmanlı payitahtı" Bursa'daki İnegöl Ortaköy Kervansarayı, Karacabey Longozu, 700 yıllık tarihi Cumalıkızık Mahallesi, Issız Han ve Keles ilçesinde yer alan Gelemiç Mahallesi ev sahipliği yapıyor.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına ithaf edilen organizasyonda, tıp biliminin öncülerinden İbni Sina, pek çok bilim dalına ışık tutmuş, eserler vermiş El-Biruni, cüzzam hastalığını tedavi eden İbni Cessar, küçük kan dolaşımını keşfeden İbni Nefis, Endülüslü filozof ve bilim insanı İbni Bacce, "cerrahinin babası" olarak gösterilen El-Zehravi, kimyayı tıbba uygulayan ve pediatrinin öncüsü kabul edilen Ebu Bekir Er Razi'nin hayatları sinemaya taşınıyor.

Tematik Senaryo Yarışması'nda ünlü isimler için 7 kategoride birincilerin seçildiği festivalde, dernek tarafından bu senaryolar film haline getiriliyor.

Filmlerin yönetmenliğini birçok dizide emeği bulunan Ali Ayyıldız üstleniyor. Ayrıca çekimlerde 105 kişilik oyuncu kadrosu rol alıyor.

"Oyuncularımız tarihi mekanlar ve doğadaki çekim yerlerini görünce şaşırıyor"

Derneğin ve festival komitesinin başkanlığını yürüten Eda Sürmeli, AA muhabirine, bu sene sağlık çalışanlarının yılı olduğunu, festivalde de İslam'ın altın çağı hekimlerini konu edindiklerini söyledi.

Salgın nedeniyle hayatlarını bir kenara bırakarak mücadele eden sağlık çalışanlarına festivali armağan ettiklerini vurgulayan Sürmeli, bundan dolayı çekimlerin anlamlı geçtiğini dile getirdi.

Bursa'nın çekimler için muhteşem imkanlar sunduğunu dile getiren Sürmeli, şöyle konuştu:

"Çok görülmemiş, keşfedilmemiş çok doğal güzellikler var. Biz onları sinema perdesine taşıyoruz. Osmanlı'nın başkenti olması nedeniyle çok güzel hanlar var. Onları tamamen film platosu haline getirdik. UNESCO mirası Cumalıkızık'ta çekimler yaptık. Bizleri resmen geçmişe götürdü. Oyuncularımız tarihi mekanlar ve doğadaki çekim yerlerini görünce şaşırıyor. Ekip olarak resmen eski yıllardaymışız gibi o ruha girebiliyoruz. Bursa'yı çekimlerde sıkça kullanmıştık ama bu kadar tarihine dokunmamıştık. Harika filmler geliyor."