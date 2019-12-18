Osmanlı polisiyesi "Amanvermez Avni"nin galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Osmanlı polisiyesi 'Amanvermez Avni'nin galası yapıldı - Son Dakika Magazin

Osmanlı polisiyesi "Amanvermez Avni"nin galası yapıldı

7 saat önce

Ebu's Süreyya Sami'nin yazdığı Selçuk Yüksel'in oyunlaştırıp yönettiği oyun, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sahnelendi.

Osmanlı polisiyesi

Ebu's Süreyya Sami'nin yazdığı Selçuk Yüksel'in oyunlaştırıp yönettiği oyun, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sahnelendi.


Oyunun galasına, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, sanatçılar Suna Keskin, Anta Toros, Hakan Altıner, Gökhan Mete, Ayşe Kökçü, Engin Uludağ, Engin Gürmen, Lale Belkıs, Önder Bali, Aslan Altın, Aysan Sümercan'ın da aralarında bulunduğu birçok davetli katıldı.


Oyunda, Burak Davutoğlu, Burhan Yeşilyurt, Can Alibeyoğlu, Cihan Kurtaran, Defne Gürmen, Emre Şen, Gülce Çakır, Murat Üzen, Neslihan Ayşe Öztürk, Ozan Gözel, Özgür Atkın, Pınar Aygün ve Volkan Ayhan rol alıyor.


Hikayesi 1908 yılında geçen oyun, olayları kendine has yöntemlerle çözen ve "Amanvermez" lakabıyla anılan dönemin en hızlı hafiyesi Avni ile arkadaşlarını konu ediniyor.


Oyun, 2-4 Ocak'ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, 29 Ocak-1 Şubat'ta Ümraniye Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Muhsin Ertuğrul, Harbiye, Selçuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:17 
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