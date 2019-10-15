Son Dakika Haberleri: ÖSYM'den "Türk dünyası ziyaretleri"
Son Dakika Güncel ÖSYM'den 'Türk dünyası ziyaretleri'

ÖSYM'den "Türk dünyası ziyaretleri"

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve beraberindekiler, "Türk dünyası ziyaretleri" kapsamında Özbekistan ve Kırgızistan'da temaslarda bulundu.

ÖSYM'den

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve beraberindekiler, "Türk dünyası ziyaretleri" kapsamında Özbekistan ve Kırgızistan'da temaslarda bulundu.

ÖSYM yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Aygün ve beraberindeki heyet, geçen hafta gerçekleştirilen "Türk dünyası ziyaretleri"ne Özbekistan'dan başladı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ile görüşen Aygün, daha sonra ÖSYM Başkanlığını model alarak Taşkent'te kurulan Özbekistan Devlet Test Merkezine geçti.

Ziyarette iş birliği ve güç birliğini arttıracak projeler üzerinde protokol oluşturulması kararlaştırıldı.

ÖSYM heyeti, ayrıca Özbekistan Milli Üniversitesi ve Şarkşinaslık Enstitüsünü ziyaret etti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile iş birliği devam edecek

Özbekistan'daki temaslarının ardından Kırgızistan'a giden Aygün, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ile görüştü.

Ardından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ziyarette bulunan Aygün, burada üniversiteyle yürütülen protokolün de güncellendiğini bildirdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü ve ÖSYM Bişkek Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı'ya ev sahipliği ve yakın ilgisi için teşekkür eden Aygün, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin, Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı'nı durdurma çağrısı yaptı
Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:24:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ÖSYM'den "Türk dünyası ziyaretleri"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]