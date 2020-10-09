ÖSYM eski başkanı Demir'in yargılandığı davanın tanığı: 2012'den sonra sınavlara şüphe ile yaklaştım - Son Dakika

ÖSYM eski başkanı Demir'in yargılandığı davanın tanığı: 2012'den sonra sınavlara şüphe ile yaklaştım

09.10.2020 13:28
ÖSYM eski başkanı Demir'in yargılandığı davanın tanığı: 2012'den sonra sınavlara şüphe ile yaklaştım, System.String[]

ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in 'FETÖ/PDY üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'in  'FETÖ/PDY üyeliği' ve 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen ÖSYM çalışanı Y.G., "2012 KPSS lisans sınavından sonra yapılan sınavlara hep şüphe ile yaklaştım" dedi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ali Demir, avukatı ve ÖSYM avukatları katıldı. Duruşmada Ali Demir'in ÖSYM başkanlığı döneminde sınav koordinatörü olarak çalışan N.T. ile sınav hazırlama birimde uzman olarak çalışan Y.G. tanık olarak dinlendi. Tanık Y.G., ÖSYM'de hazırlanan soruların 'SIR' cihazına yüklendikten sonra matbaaya götürüldüğünü, şifresi ve yetkisi olmayan kimsenin sorulara ulaşamayacağını söyledi. Soruların sızdırılmasının 'SIR' cihazına yüklenmeden birleştirme sırasında ya da matbaada basım aşamasında mümkün olabileceğini; ancak kendisinin bununla ilgili bir görgüsünün olmadığını söyledi.

Tanık Y.G., 2012'deki KPSS lisan sınavı öncesi soruların sızdırıldığına yönelik haberlerin çıkmasından sonra yapılan sınavlara hep şüphe ile yaklaştığını ve bu durumu amirlerine bildirdiğini söyledi. Tanık Y.G. Ali Demir'in FETÖ ile irtibatı ve sınav sorularının sızdırılması konusunda bir bilgisi olup olmadığı yönündeki soruya, "Ben orada çalışan bir memurum. Kimlerle ilişkisi olduğunu bilmem mümkün değil. Ancak ortaya çıkanlardan sonra Ali Demir hakkında net bir fikrim oluşmadı. Ancak, 2012'deki sınav sorularının sızdırıldığının ortaya çıkmasından sonra ÖSYM neden sınavı iptal etmedi?" diye konuştu.DEMİR'İN AVUKATI MAHKEMEYE TANIK LİSTESİ VERDİ  Tanıkların beyanına karşı söz alan Sanık Demir'in avukatı, tanık Y.G.'nin müvekkili hakkında medyada yapılan haberlerden etkilendiğini, müvekkili hakkında görgü ve bilgiye dayalı anlatımı olmadığını söyledi. 2012 yılındaki sınavın neden iptal edilmediği konusunda daha önceki savunmasında müvekkilinin ayrıntılı açıklama yaptığını belirten sanık avukatı, "Sınavların iptal edilmesini dönemin devlet yetkilileri istememiştir. Bu bilinen bir şey" dedi. Avukat ayrıca sınav sorularının sızdırılmasının müvekkilinin başkanlığı döneminde başlamadığını, Demir'in buna karşı önlem alması için ÖSYM başkanlığına getirildiğini iddia ederek, aralarında eski ÖSYM başkanlarından Yusuf Ziya Özcan ve başkanlığı döneminde Demir'in yardımcılığını yapan Ömer Pekşen'in de bulunduğu yaklaşık 10 ismin tanık olarak dinlenmesini talep etti.ÜYE HAKİM VE KALEM MÜDÜRÜNÜN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF

Mahkeme Başkanı, sanık avukatının tanık olarak dinlenmesini istediği kişilerin çağrılıp çağrılmayacağına, mahkeme üyesi hakim ve kalem müdürünün koronavirüs testinin pozitif çıkması, kalem personelinden 4 kişinin de karantinada bulunması nedeniyle, yeterince inceleme imkanı bulunmayacağından bir sonraki celse karar verilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca, ÖSYM personeliyle ilgili Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın kararı çıkmışsa, karar örneğinin istenilmesine hükmederek, duruşmayı 20 Nisan 2021'e erteledi.


ÖSYM eski başkanı Demir'in yargılandığı davanın tanığı: 2012'den sonra sınavlara şüphe ile yaklaştım

Zahit Şeyhanoğulları, Ali Demir, Ankara, KPSS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖSYM eski başkanı Demir'in yargılandığı davanın tanığı: 2012'den sonra sınavlara şüphe ile yaklaştım - Son Dakika

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